क्या दिल्ली में बेची जा रहीं नकली दवाएं? नियमों के उल्लंघन पर 26 कंपनियां पर एक्शन, जांच को भेजे सैंपल
दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने महरौली इलाके में 37 दवा फर्मों का निरीक्षण किया, जिनमें से 26 नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गईं। इन फर्मों के खिलाफ का
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती नकली और अवैध दवा कारोबार पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज सिंह के निर्देश पर अभियान (एनफोर्समेंट ड्राइव) चलाया।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस विशेष अभियान के दौरान ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की विभिन्न टीमों ने महरौली क्षेत्र में रिटेल और होलसेल दवा कारोबार से जुड़ी कुल 37 फर्मों का निरीक्षण किया। जांच में 26 फर्में नियमों के उल्लंघन में लिप्त पाई गईं।
इन सभी के खिलाफ ड्रग्स एंड काॅस्मेटिक्स एक्ट एवं नियमों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
265 दवाओं के सैंपल जांच के लिए एकत्र
दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की कुल 265 दवाओं के सैंपल एकत्र किए गए हैं। इन सैंपलों को परीक्षण और विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाएं तय गुणवत्ता मानकों और नियामकीय नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।
स्वास्थ्य मंत्री ने दिए कड़े निर्देश
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती नकली और अवैध दवा कारोबार पर अंकुश लगाने के स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज सिंह ने कड़े निर्देश दिए कि कि दिल्ली सरकार की नीति नकली और घटिया गुणवत्ता की दवाओं के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की है। चेतावनी दी कि ‘जब तक मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री हूं, राजधानी में किसी भी सूरत में नकली दवाएं बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
