    दिल्ली: फर्जी टेक सपोर्ट कॉल सेंटर चलाने वाले 8 साइबर ठग सतबारी से गिरफ्तार, विदेशियों को बनाते थे निशाना

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:41 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने सतबारी में एक फर्जी टेक सपोर्ट कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए आठ साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग विदेशियों को निशाना बनाते थे, उनसे कंप्यूटर ठीक करने के नाम पर पैसे वसूलते थे। पुलिस ने उनके पास से कई उपकरण बरामद किए हैं और मामला दर्ज कर लिया है।

    हौज खास स्थित डीसीपी कार्यालय में आरोपितों से बरामद इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ आपरेशन हेड अरविंद कुमार यादव, महरौली थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह व उनकी टीम (बायें से)। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस ने सतबारी में फर्जी अंतरराष्ट्रीय काॅल सेंटर चला रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है। आठ जालसाजों को गिरफ्तार करते हुए कंप्यूटर, हार्ड डिस्क भी बरामद किए। आरोपित टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पर विदेशी नागरिकों को झांसा देते। फिर फर्जी तरीके से सर्विस दिखाकर आनलाइन गिफ्ट कार्ड में पेमेंट करा लेते थे। फिलहाल, फारेंसिक टीम फर्जी काॅल सेंटर में बरामद कंप्यूटर और हार्डवेयर की जांच कर रही है।

    दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि टीम को महरौली थाना क्षेत्र स्थित सतबारी इलाके से चल रहे एक गैर-कानूनी काॅल सेंटर की सूचना मिली थी। महरौली थाने की टीम ने छतरपुर के सतबारी में गली नंबर-तीन, बड़ी मस्जिद के पास एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से चल रहे संदिग्ध काॅल सेंटर की पहचान की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 20 नवंबर को महरौली थाने में केस दर्ज कर टीम ने छापेमारी की।

    उक्त भवन की तीसरी मंजिल पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक गैर-कानूनी काॅल सेंटर संचालित पाया गया। वहीं सभी आठ आरोपितों मोहित जुनेजा, सार्थक शर्मा, हितेश, रेहान, प्रणव, अभिषेक, मानव तनेजा और एक महिला को पकड़ लिया गया।

    उनके पास से साइबर धोखाधड़ी में प्रयुक्त 11 मोबाइल, विदेशी कस्टमर्स के लिए लाइव कनेक्शन वाले आठ लैपटाप, अपराध से जुड़े डेटा वाले तीन अन्य लैपटाप, 15 हेडसेट, दो वाई-फाई राउटर बरामद हुए, जिन्हें टीम ने जब्त किया है। वहीं सात आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

    फाेरेंसिक टीम ने जब्त डिजिटल डिवाइस से डेटा हासिल कर लिया है। ठगी की रकम पाने के लिए इस्तेमाल किए गए मनी ट्रेल और बैंक अकाउंट का पता लगाने, गिरफ्तार आरोपियों के हैंडलर और साथियों की पहचान करने के साथ ही इनसे जुड़े बड़े साइबर-फ्राड नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

    इस तरह देते साइबर फ्राॅड

    फर्जी काॅल सेंटर का संचालन मोहित जुनेजा करता है। आरोपित विदेशी पीड़ितों को गंभीर मैलवेयर या तकनीकी खराबी का झूठा दावा करते हुए धोखाधड़ी वाले पाप-अप भेजते। फिर उन्हें अपने टोल-फ्री नंबर पर काॅल करने के लिए प्रेरित करते। एनी डेस्क या टीम व्यूअर आदि का इस्तेमाल करके पीड़ितों के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेते।

    माइक्रोसाॅफ्ट सर्टिफाइड टेक्नीशियन का दावा करते और फर्जी टेक्निकल सपोर्ट सर्विस के लिए पैसों की मांग करते। एमेजन, एप्पल, शेफोरा आदि के अलग-अलग कीमत के गिफ्ट कार्ड के जरिए ठगी की रकम मंगाते। लोगों को धोखा देने के लिए वीओआइपी बेस कम्युनिकेशन, पाप-अप अलर्ट, कंप्यूटर से बने फोन नंबर और रिमोट एक्सेस टूल का इस्तेमाल कर रहे थे।

