    कंपनी के कैशियर को चाकू मारकर 36 लाख की डकैती मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, स्विफ्ट डिजायर और 2 आईफोन बरामद

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:44 AM (IST)

    कंपनी के कैशियर को चाकू मारकर 36 लाख रुपये की डकैती मामले में छह आरोपी गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में कपड़ा कंपनी के कैशियर को चाकू मारकर 36 लाख रुपये की डकैती मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    उत्तरी-पश्चिमी जिले की एएटीएस, स्पेशल स्टाफ और स्थानीय थाने की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के जरिए पहचान कर इन्हें पकड़ा है। इनके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई स्कूटी, वारदात में इस्तेमाल दो बाइक, लूट की रकम में से करीब 10.40 लाख रुपये, एक स्विफ्ट डिजायर कार, अपराध की राशि से खरीदे गए दो आईफोन बरामद किए हैं। लूट की शेष रकम का भी पुलिस पता लगा रही है।

    जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 28 नवंबर की शाम 7:45 बजे जहांगीरपुरी थाना पुलिस को लूटपाट की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस को पीड़ित शकूरपुर स्थित जेजे कालोनी निवासी रोशनलाल मिले।

    उन्होंने पुलिस बताया कि वह पूठखुर्द स्थित एक कपड़े की कंपनी में कैशियर के पद पर कार्यरत थे। वह गांधीनगर से 36 लाख रुपये का पेमेंट लेकर मालिक लक्ष्य लांबा के पास जा रहे थे। जैसे वह मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचे, तभी दो बाइक सवार चार से पांच बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। एक बाइक पर बैठे बदमाशों ने स्कूटी को धक्का देकर गिरा दिया।

    वहीं, एक अन्य आरोपी ने चाकू से उस पर तीन चार वार किए, जिससे उसके बाएं हाथ में चोट आई। वह जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। तभी बदमाश उनकी स्कूटी और पैसे का बैग लेकर फरार हो गए।

    आरोपियों को पकड़ने के लिए एएटीएस निरीक्षक जितेंद्र तिवारी, सब-इंस्पेक्टर रवि सैनी, स्पेशल स्टाफ निरीक्षक सोमवीर सिंह, जहांगीरपुरी थाना प्रभारी सतविंदर सिंह सहित कई टीमें गठित की गईं। टीम ने घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला, कोई सुराग नहीं मिला। बाद में टीम गांधी नगर पहुंची, जहां से पीड़ित ने रुपये इकट्ठे किए थे।

    गांधी नगर के उन जगहों के सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसमें पुलिस ने दो बदमाशों को पीड़ित का पीछा करते हुए देखा। उन बदमाशों की बाइक का नंबर से बदमाशों की पहचान करने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को नोएडा फेज-1 से अमन, मनीष उर्फ डान, प्रिंस उर्फ आवारा और अरशद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई रकम से खरीदे गए दो आईफोन बरामद कर लिए। इनके निशानदेही पर पुलिस ने दो अन्य बदमाश मोहम्मद इरफान और नितेश को भी गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस जांच में पता चला कि इरफान और अरशद सगा भाई है। नितेश पर चोरी का एक, अरशद पर आर्म्स एक्ट और वाहन चोरी के मामले, अमन पर झपटमारी के एक मामले, वहीं प्रिंस पर गाजीपुर और कल्याणपुरी में हत्या के दो मामले दर्ज हैं।

    नितेश के इशारे पर आरोपितों ने वारदात को दिया अंजाम

    पूछताछ में पता चला कि नितेश गांधी नगर स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में चालक का काम करता है। जो रोशनलाल लाल की फैक्ट्री में सामान लेने जाता था। इस दौरान नितेश पीड़ित रोशनलाल के बारे में जानकारी जुटाने लगा। इस दौरान आरोपी नितेश को पता चला कि रोशनलाल कंपनी की बड़ी मात्रा में नकदी लेकर गांधी नगर से रोहिणी जाते हैं। उसने इसकी सूचना आरोपी इरफान को दी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिन रोशनलाल की रेकी की। रूट जानने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब शेष रकम को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

     