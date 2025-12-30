दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का बड़ा एक्शन, नगर निगम ने 53 वेल्डिंग दुकानें और फैक्ट्री की सील

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच रोहिणी के आवासीय क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम एक्शन मोड में है। नगर निगम की रोहिणी जोन टीम ने मंगलवार को आधा दर्जन वैल्डिंग दुकानों को सील किया। निगम पिछले तीन दिन से लगातार कार्रवाई कर रही है।

अब तक प्लास्टिक की प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री समेत 53 वैल्डिंग की दुकानें सील की जा चुकी है। निगम की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी दुकानें बंद करके गायब हो गए हैं। निगम अधिकारी का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वैल्डिंग की दुकानों को सील किया जा रहा है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अधिकारी ने बताया कि सीलिंग से पहले दुकान संचालकों को नोटिस भेजे गए थे, इसके बाद करीब 40 दुकानें बंद हो चुकी हैं।

मंगलवार को नगर निगम की चार टीमों ने पुलिस बल के साथ सुल्तानपुरी और किराड़ी में आवासीय क्षेत्रों में चली रही वैल्डिंग की दुकानों पर छापेमारी मार की और सील किया गया। सुल्तानपुरी, किराड़ी और रोहिणी सेक्टर-18 में लगभग आधा दर्जन दुकानों को सील किया गया।

सोमवार को मंगोलपुरी व सुल्तानपुरी में करीब डेढ़ दर्जन वैल्डिंग दुकानों को सील किया गया। इसके अलावा नांगलोई में प्लास्टिक क्राकरी बनाने वाली फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया, नियमों की अवहेलना करने पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नगर निगम की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में संचालक अपनी दुकानों को बंद करके गायब हो चुके हैं। सबसे ज्यादा दुकानों की सीलिंग मंगोलपुरी में की गई है।

नगर निगम के लाइसेसिंग विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब तक 52-53 वैल्डिंग दुकानों को सील किया गया है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 345ए व 347 और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत वैल्डिंग संचालकों को नोटिस दिया गया था और 48 घंटे के भीतर दुकान बंद करने को कहा गया था। नोटिस के बाद 40 से अधिक संचालकों ने खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर दिया। इस बाबत संचालकों ने नगर निगम को हल्फनामा भी दिया है।