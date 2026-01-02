दिल्ली में डाक विभाग में नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर किया धोखा
भजनपुरा में प्रमोद कुमार से पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये की ठगी हुई। रेलवे कर्मचारी विनोद कुमार और उसके परिवार पर आरोप है क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। भजनपुरा इलाके में भारतीय डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 30 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि रेलवे में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया।
पीड़ित प्रमोद कुमार की शिकायत पर भजनपुरा थाना ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस बैंक खातों की पड़ताल करके आरोपितों का पता लगा रही है। प्रमोद कुमार अपने परिवार के साथ नार्थ घोंडा में रहते हैं। इनके पड़ोस में विनोद कुमार नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है।
विनोद रेलवे में एमटीएस के पद पर है। पीड़ित का आरोप है कि विनोद की मां ने पीड़ित को विश्वास दिलवाया कि उनका बेटा डाक विभाग में नौकरी लगवा देगा। पीड़ित को अपने दो बेटों की नौकरी लगवानी थी। पीड़ित ने बैंक से लोन लिया और कुछ अपने रिश्तेदारों से रुपये उधार लिए।
विनोद को नौकरी लगवाने के लिए 15-15 लाख रुपये दिए। उसने दो माह में नौकरी लग जाने का दावा किया। रकम लेने के बाद उसने पीड़ित के घर पर ही फर्जी परीक्षा ली। रकम लेने के बाद आरोपित ने अपनी मां के जरिये पीड़ित के पास वाट्सएप के जरिये फर्जी नियुक्ति पत्र भेज दिए। दिसंबर में दाे माह पूरे होने के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित ने भजनपुरा थाने में केस दर्ज करवाया।
