    दिल्ली में बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो से जा रहे थे बदमाश, चेकिंग के दौरान मिले दो लोडेड पिस्टल

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:16 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बाहरी-उत्तरी जिले में पिकेट चेकिंग के दौरान पुलिस ने बुलेटप्रूफ स्कर्पियो सवार दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से दो लोडेड पिस्टल बरामद किए गए हैं। मामले में समयपुर बादली थाना में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 24 दिसंबर को मुकरबा चौक पर स्थानीय पुलिस, पीसीआर और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नियमित वाहन जांच की जा रही थी। शाम करीब सात बजे रोहिणी की ओर से आ रही काले रंग की स्कॉर्पियो जिसमें काले शीशे लगे थे। जिसे जांच के लिए रोका गया।

    वाहन में तीन लोग सवार थे। शीशों को लेकर पूछताछ करने पर चालक घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जब वाहन की तलाशी ली गई तो पाया गया कि स्कॉर्पियो में बुलेटप्रूफ शीशे लगे हुए थे, जिससे पुलिस को शक हुआ। इसके बाद आरोपितों को वाहन से उतारकर गहन तलाशी ली गई। वाहन की जांच के दौरान चालक की सीट के नीचे से एक लोडेड पिस्टल बरामद हुआ, जबकि दूसरा लोडेड देसी कट्टा आगे बैठे यात्री की सीट के सामने डैशबोर्ड से मिला।

    पूछताछ में आरोपितों की पहचान दीपक मान, अंकित उर्फ हनी के रूप में हुई। दीपक मान ने बताया कि चालक सीट के नीचे मिला हथियार उसका है, जबकि दूसरा हथियार अंकित का है। आरोपितों ने हथियार रखने का कारण गांव में कुछ लोगों से रंजिश के चलते आत्मरक्षा बताया।

    पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक मान एक कुख्यात बदमाश है और उस पर पहले भी हत्या समेत चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, अंकित उर्फ हनी पर भी आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है। दोनों आरोपित पहले भी हथियारों के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने दोनों हथियारों और बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। इस संबंध में समयपुर बादली थाना में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।