यूएपीए-एनआईए के मामलों के लिए 16 विशेष अदालतें होंगी शुरू, लाल किला केस की भी होगी तेज सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को रोकने के लिए राउज एवेन्यू स्थित जिला अदालत में यूएपीए, एनआइए एक्ट, मकोका जैसे गंभीर मामलों की तेज सुनवाई के लिए 16 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित की जा रही हैं। अगर तय समय पर काम पूरा होता है तो लाल किला बम धमाका मामले जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई भी इन्हीं विशेष अदालतों में होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, ये अदालतें खास तौर पर कट्टर अपराधी, बड़े गैंगस्टर्स और टेरर आरोपितों के मामलों की सुनवाई करेंगी ताकि लंबी ट्रायल प्रक्रिया के कारण जमानत मिलने जैसी स्थितियों को रोका जा सके। अभी ऐसे 100 से ज्यादा मामले दिल्ली की अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं, जहां एक साथ नियमित मामले भी चलते रहते हैं, जिससे देरी होती है।

सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर के पहले 10 दिनों में दिल्ली सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन के बीच कई दौर की बैठकें हुई, जिसके बाद राउज एवेन्यू जिला अदालत को इन अदालतों का केंद्र चुन लिया गया। यहां बने 34 डिजिटल एनआइ एक्ट कोर्टरूम में से 10 - 15 कोर्टरूम को संशोधित कर विशेष कोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथपत्र देकर आश्वासन दिया है कि निर्माण कार्य करीब तीन माह में पूरा करने की कोशिश की जाएगी।