दिल्ली में बीते 15 दिनों में करीब 14 हत्याओं में 17 नाबालिग शामिल, क्राइम पैटर्न देख पुलिस प्रशासन बेचैन

डिजिटल डेस्क, पीटीआई। बीते 15 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम 14 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में इन हत्याओं में कम से कम 17 नाबालिगों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पीड़ितों में एक महिला और एक नाबालिग शामिल हैं। ये घटनाएं शहर के विभिन्न हिस्सों से सामने आई हैं, जिनमें रोहिणी, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली शामिल हैं।

अलग-अलग मामलों में हुए अपराध एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "ये मामले विभिन्न प्रकार के मकसदों से जुड़े हैं, जैसे वित्तीय विवाद, लूटपाट से लेकर छोटी-मोटी बातों पर अचानक भड़क जाना जो घातक हिंसा में बदल गया।" पुलिस डेटा के अनुसार, कई हत्याएं स्नैचिंग की कोशिशों के दौरान घातक हो गईं, लूट के दौरान पीड़ितों के विरोध करने पर, रिश्तों में विवादों से और पड़ोसियों से झगड़ों सहित आस-पास की सफाई को लेकर बहस शामिल है।

अधिकारी के अनुसार, एक मामले में नाबालिगों ने कथित तौर पर बदला लिया क्योंकि उन्हें बड़े साथियों द्वारा जबरन उगाही या चोरी में शामिल किया गया था। कोई एक पैटर्न नहीं है। कई घटनाएं गुस्से या उकसावे से ट्रिगर हुई आवेगी कार्रवाइयां लगती हैं, न कि पूर्वनियोजित अपराध

सबसे ज्यादा चाकू का किया इस्तेमाल एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 15 दिसंबर को हुई एक घटना को छोड़कर, जिसमें दो भाइयों को गोली मार दी गई, सभी अन्य हत्याएं तेजधार हथियारों, खासकर चाकू से की गईं। सबसे आम हथियार चाकू था क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है और खरीदते समय ध्यान नहीं खींचता।