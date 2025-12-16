दिल्ली के चिड़ियाघर में दो चौसिंगा हिरणों को हुई मौत, बचे दो हिरणों को किया गया क्वारंटाइन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में पिछले सप्ताह दो चौसिंगा हिरणों की मौत हो गई। इस प्रजाति के बचे हुए अन्य दो हिरणों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन में रखकर निगरानी में रखा गया है। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों मौतें अचानक हुई। एक हिरण की मौत बाड़े में हुई, जबकि दूसरे की उपचार के लिए ले जाने के बाद मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार, मुंह से झाग निकलने के लक्षण पाए गए हैं, जिससे रेबीज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2016 में भी चिड़ियाघर में चीतल हिरणों में रेबीज फैला था, जिसमें कुछ ही समय में 30 से अधिक वन्यजीवों की मौत हो गई थी। उस समय नेवले के काटने को इसका कारण माना गया था। अब भी इसी तरह की संभावना की जांच की जा रही है।