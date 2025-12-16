Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के चिड़ियाघर में दो चौसिंगा हिरणों को हुई मौत, बचे दो हिरणों को किया गया क्वारंटाइन

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में पिछले सप्ताह दो चौसिंगा हिरणों की मौत हो गई। बचे हुए दो हिरणों को क्वारंटाइन में रखा गया है। अधिकारि ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली चिड़ियाघर में दो चौसिंगा हिरण की मौत।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में पिछले सप्ताह दो चौसिंगा हिरणों की मौत हो गई। इस प्रजाति के बचे हुए अन्य दो हिरणों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन में रखकर निगरानी में रखा गया है।

    चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों मौतें अचानक हुई। एक हिरण की मौत बाड़े में हुई, जबकि दूसरे की उपचार के लिए ले जाने के बाद मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार, मुंह से झाग निकलने के लक्षण पाए गए हैं, जिससे रेबीज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2016 में भी चिड़ियाघर में चीतल हिरणों में रेबीज फैला था, जिसमें कुछ ही समय में 30 से अधिक वन्यजीवों की मौत हो गई थी। उस समय नेवले के काटने को इसका कारण माना गया था। अब भी इसी तरह की संभावना की जांच की जा रही है।

    एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रेबीज फैलने की आशंका चूहों के जरिए भी जताई जा रही है। चिड़ियाघर परिसर में चूहों की संख्या कम करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इसका कोई असर तो नहीं पड़ा।