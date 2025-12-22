दिल्ली में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से IGI एयरपोर्ट पर 700 उड़ानों में देरी; 14 फ्लाइट्स रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। खराब मौसम व कोहरे का असर लगातार जारी है। सोमवार को आइजीआई एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 14 उड़ानें रद हुई। इनमें छह आगमन व आठ प्रस्थान की थी। वहीं विलंबित उड़ानों की बात करें तो इसकी संख्या करीब 700 रही। इनमें करीब 500 उड़ानें प्रस्थान की थी। प्रस्थान की विलंबित उड़ानों में औसतन आधा घंटा व आगमन में करीब 13 मिनट का विलंब दर्ज किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बावजूद दिल्ली में सोमवार को धूप निकलने से तापमान बढ़ा है। पिछले तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में चार डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री ऊपर 21.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ऊपर 11 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को भी तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है।