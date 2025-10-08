वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोर्ट से झटका, मानहानि मामले में दायर की गई याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में विधायक रहे सोमनाथ भारती को उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के लिए मानहानि केस में वकील बनने से रोकने की मांग की थी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने कहा कि कानून की नजर में पति और पत्नी अलग व्यक्ति हैं और उनके आर्थिक हित अलग हो सकते हैं। पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के लिए मुकदमा लड़ना या बचाव करना गलत नहीं माना जाता।