आखिर SSC ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकता हैं? प्रश्नपत्रों पर चर्चा करने की रोक पर दिल्ली HC ने उठाया सवाल

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि एसएससी परीक्षा पत्रों पर चर्चा पर रोक नहीं लगा सकता है। पीठ ने एसएससी को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।



याचिका में दावा किया गया है कि एसएससी की ओर से जारी किया गया नोटिस उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर चर्चा, विश्लेषण और प्रसार पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।



सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि एसएससी ऐसी किसी रोक का आदेश नहीं दे सकता है। पीठ ने पूछा कि परीक्षा पत्र पर चर्चा नहीं कर सकते, आखिर एसएससी ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकता हैं? परीक्षा हाॅल से बाहर आने के बाद सबसे पहला काम प्रश्नपत्र पर चर्चा करना होता था। पीठ ने अपने समय को याद करते हुए कहा कि कम से कम हम अपने समय में तो यही करते थे।



याचिकाकर्ता विकास कुमार मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि एसएससी ने आठ सितंबर को एक नोटिस जारी कर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म और एसएससी परीक्षा प्रश्न पत्रों या उसकी सामग्री पर किसी भी तरह से चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी।