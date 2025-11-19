डीडीए की ‘टावरिंग हाइट्स’ परियोजना को जोरदार रिस्पॉन्स, 1026 फ्लैटों पर 1500 से ज्यादा बोलियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कड़कड़डूमा स्थित बहुमंजिला आवासीय परियोजना 'डीडीए टावरिंग हाइट्स' को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यह ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत दिल्ली में विकसित पहली आवासीय परियोजना है। अधिकारियों ने कहा, 'प्रस्तावित 1,026 दो-बेडरूम वाले फ्लैटों के लिए लगभग 1,500 बोलियां आ गई हैं। प्राइम लोकेशन और मल्टी-माडल कनेक्टिविटी ने शुरुआती मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।' कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित, यह परियोजना दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक दोनों लाइनों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-9, एनएच-24, और आनंद विहार रेलवे और आइएसबीटी टर्मिनल तक आसान पहुंच भी प्रदान करती है।

अधिकारियों ने बताया कि, 'बहुमंजिला आवासीय टावर 30 हेक्टेयर के ''पूर्वी दिल्ली हब'' का हिस्सा हैं, जिसकी परिकल्पना एक मिश्रित उपयोग वाले शहरी जिले के रूप में की गई है, जिसमें पैदल यात्री-अनुकूल वातावरण में आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थानों को एकीकृत किया जाएगा।'

यह परियोजना ''पूर्वी दिल्ली हब'' के एक केंद्रीय घटक का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'यह हब आवासीय इलाकों को व्यावसायिक स्थानों, खुदरा क्षेत्रों और नागरिक सुविधाओं के साथ एक बेहद पैदल यात्री-अनुकूल लेआउट में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अवधारणा वैश्विक शहरी विकास रुझानों के अनुरूप है, जो पैदल चलने की सुविधा, सुगम्यता और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने को प्राथमिकता देते हैं।'