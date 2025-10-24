DDA पोर्टल पर लॉन्च ‘टावरिंग हाइट्स’ प्रोजेक्ट का ब्रोशर, 31 अक्टूबर से पंजीकरण करें 48 मंजिला इमारत के लिए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा कड़कड़डूमा में बन रहे पहले टीओडी प्रोजेक्ट का ब्राेशर शनिवार से डीडीए के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए 31 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को 'डीडीए टावरिंग हाइट्स' का नाम दिया गया है। रेरा अनुमोदित इस प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम विशेष प्रीमियम आवास योजना 'डीडीए टावरिंग हाइट्स' का शुभारंभ किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि 30 हेक्टेयर में फैले, पूर्वी दिल्ली हब को एक विश्वस्तरीय मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो एक जीवंत, पैदल चलने योग्य शहरी वातावरण में आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थानों को एकीकृत करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी की अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसमें 155 मीटर ऊंची 48 मंज़िला इमारत होगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर, 2019 में रखी थी, कई बार अटकी। लेकिन एलजी वीके सक्सेना के कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद, जून 2022 की शुरुआत में उनके दौरे के बाद, परियोजना ने अंततः गति पकड़ी और उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से आवश्यक मंजूरियां प्रदान की गईं।