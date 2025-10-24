Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा की इस कंपनी का धमाकेदार रिजल्ट, 104% बढ़ा नेट प्रॉफिट; Q2 नतीजे आते ही 15% भागा शेयर

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    नोएडा की ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ 104% बढ़कर 29.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि बिक्री में 62% की वृद्धि हुई। नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में 15% से ज्यादा की तेजी आई। कंपनी प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग और प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन समाधान प्रदान करती है और जल्द ही क्षमता विस्तार करने वाली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं।

    नई दिल्ली| नोएडा की ईपीएस पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Epack Prefab Technologies Limited) ने सितंबर तिमाही (Q2FY26) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 104% बढ़कर 29.5 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसकी सेल्स में 62% की वृद्धि हुई और यह 434 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं EBIDTA (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) 83% बढ़कर 50 करोड़ रुपए रहा। अर्निंग पर शेयर यानी EPS में भी 58% की छलांग लगाकर यह 2.93 पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1.86 था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नतीजे आते ही 15% उछला शेयर

    कंपनी के तिमाही नतीजे आते ही इसके शेयरों में जोरदार रफ्तार देखने को मिली। शुकरवार को इसमें 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, जो 269 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 278 और लो लेवल 179 रुपए है। 2,697 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली कंपनी के शेयर पिछले 20 दिन में 43% से ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं।

    यह भी पढ़ें- Silver Storage Rule: ₹4000 सस्ती हुई चांदी, एक्सपर्ट बोले- खरीद लो; लेकिन निवेश से पहले समझ लें घर में रखने के नियम

    क्या-क्या काम करती है कंपनी ?

    फरवरी 1999 में स्थापित यह कंपनी भारत की अग्रणी प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग (PEB) और प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन समाधान देने वाली कंपनियों में से एक है। यह ग्राहकों को डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की टर्नकी सॉल्यूशन सर्विस देती है। कंपनी दो प्रमुख बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती हैः

    प्रीफैब बिजनेस: फैक्ट्रियों, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर और मॉड्यूलर बिल्डिंग्स बनाती है।
    EPS पैकेजिंग बिजनेस: हल्के और मजबूत एक्सपैंडेड पॉलीस्टायरीन (EPS) प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनका उपयोग पैकेजिंग और इंसुलेशन में होता है।

    मैन्युफैक्चरिंग और नेटवर्क

    कंपनी के देशभर में चार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं।

    • ग्रेटर नोएडा (UP)- PEB स्ट्रक्चर और सैंडविच पैनल यूनिट
    • घिलोथ (राजस्थान)- उत्तर और पश्चिम भारत की जरूरतें पूरी करती है
    • मंबट्टू (आंध्र प्रदेश- दक्षिण और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए
    • ईपीएस पैकेजिंग यूनिट (ग्रेटर नोएडा)- 8,400 MTPA की क्षमता

    कंपनी की ऑर्डर बुक 2,125 करोड़ रुपए की है और यह सफारी, हैवेल्स (Havells), जेके टायर (JK Tyre), हेअर (Haier), असाही ग्लास (Asahi Glass) जैसी बड़ी कंपनियों को सेवाएं देती है।

    अक्टूबर में ही आया कंपनी का IPO

    कंपनी इसी महीने यानी अक्टूबर 2025 में 504 करोड़ रुपए के आईपीओ IPO से पूंजी जुटाई है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए नए प्लांट, क्षमता विस्तार और कर्ज चुकाने में लगाए जाएंगे। जल्द ही कंपनी घिलोथ और मंबट्टू यूनिट्स में नई क्षमता जोड़ने की तैयारी में है, जिससे उत्पादन और सप्लाई चेन और मजबूत होगी।

    "शेयर मार्केट से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"