Silver Storage Rule: ₹4000 सस्ती हुई चांदी, एक्सपर्ट बोले- खरीद लो; लेकिन निवेश से पहले समझ लें घर में रखने के नियम

नई दिल्ली| भारत में सोना और चांदी सिर्फ ज्वैलरी नहीं, बल्कि निवेश का अहम जरिया भी हैं। पिछले दिनों जहां सोने की कीमतों में आग लगी तो वहीं चांदी की भी चमक और बढ़ गई। हालांकि, दीवाली के बाद दोनों धातुओं के दामों में भारी गिरावट जारी है। शुक्रवार को चांदी 4100 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितनी चांदी रखी (silver storage rule) जा सकती है? और इससे मुनाफा होने पर कितना टैक्स देना होता है? आइए जानते हैं सिल्वर स्टोरेज और टैक्स के नियम।

चांदी रखने को लेकर क्या कहता है नियम? सबसे पहले बात करते हैं घर पर चांदी रखने के नियम की। फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income ta department) ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि आप घर में कितनी चांदी रख सकते हैं। मतलब, अगर आपने चांदी कानूनी तरीके से खरीदी है, यानी बिल या इनवॉइस आपके पास है तो आप कितनी भी मात्रा में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर टैक्स सर्वे या रेड के दौरान आपके पास बड़ी मात्रा में चांदी मिलती है और खरीद का सबूत नहीं होता, तो उस पर सवाल उठ सकता है। ऐसे में चांदी जब्त भी की जा सकती है।

सिक्के-बर्तन खरीदने पर क्या कहता है नियम? अगर आप चांदी के सिक्के, बर्तन या ज्वैलरी बेचते हैं, तो भी यही नियम लागू होता है। इसलिए खरीदते वक्त बिल संभाल कर रखें। एक और जरूरी बात, अगर आपने सिल्वर ईटीएफ (SILVER ETF) या डिजिटल सिल्वर में निवेश किया है, तो उस पर भी वही टैक्स नियम लागू होंगे जो फिजिकल सिल्वर पर हैं। यानी साफ है, चांदी रखना गैरकानूनी नहीं, बस उसका सोर्स साफ होना चाहिए। और मुनाफे पर टैक्स भरना जरूरी है।