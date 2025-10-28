दिल्ली में DDA बनाने जा रहा विश्वस्तरीय Education सिटी, डिजिटल लर्निंग और इनोवेशन हब होगी इसकी खासियत
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) नरेला में 61 एकड़ में विश्व स्तरीय एजुकेशन सिटी बनाएगा। यहाँ डिजिटल लर्निंग, इनोवेशन हब, खेल परिसर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, होटल और आवास भी होंगे। इच्छुक बिल्डर 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना है। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी के कायाकल्प में दिशा में तेजी से काम कर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब दिल्ली को एजुकेशन हब के रूप में चमकाने की तैयारियों में जुट गया है। डीडीए नरेला के करीब 61 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय एजुकेशन सिटी बसाने जा रहा है।
स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस इस सिटी में डिजिटल लर्निंग फैसेलिटी व एडवांस इनोवोशन हब जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डीडीए ने इसके लिए (रूचि की अभिव्यक्ति) जारी कर दी है।
इच्छुक बिल्डर या डेवलपर जरुरी दस्तावेजों के साथ 19 नवंबर को शाम छह बजे तक अपने आवेदन आनलाइन जमा कर सकते है। इसके बाद डीडीए योग्य बिल्डर- डेवलपर के चयन के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) आमंत्रित करेगा जो एजुकेशन सिटी को तैयार करेगा।
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि राजधानी को दुनिया के नक्शे पर एक विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र के रूप में उभारने के लिए डीडीए लंबे समय से एक विस्तृत परियोजना पर काम कर रहा है। इसके तहत नरेला के सेक्टर जी सात और जी आठ में 60.71 एकड़ के क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी बसाने का जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन तकनीकी व प्रशिक्षण संस्थान, काॅलेज , स्कूल व रिसर्च सेंटर होंगे जो वैश्विक शेक्षिक कार्यक्रम करने की क्षमता रखते हों। इतना ही नहीं, यहां छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और मेहमानों के लिए होटल, आवास व हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
अधिकारियों ने बताया कि यह एजुकेशन सिटी अपनी तरह की एकमात्र शिक्षा केंद्र होगा जो कई मायनों में खास होगा। यहां अत्याधुनिक खेल और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे स्टेडियम, खेलपरिसर, स्विमिंग पूल, खेल प्रशिक्षण सुविधाएं और फिटनेस व स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे। साथ ही खेल चिकित्सा क्लीनिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुविधाएं भी शामिल होंगी।
एम्फीथिएर व कैफेटेरिया की सुविधा भी मिलेगी
अधिकारियों ने बताया कि इस एजुकेशन सिटी में ऑडिटोरियम, सम्मेलन केंद्र, एम्फीथिएटर और छात्रों के समग्र विकास के लिए एक सिविक सेंटर भी शामिल हैं। शैक्षणिक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैफेटेरिया, दुकानें, कैंटीन भी होंगी। इसके अलावा यहां किताबों की सरकारी व खुदरा बिक्री भी होगी जिनसे छात्र और आगंतुक अपनी जरुरत की किताबें व अन्य सामान खरीद सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि नरेला में सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत बनाया जाएगा ताकि हर समय से वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए एजुकेशन सिटी में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ाया दिया जाएगा।
यहां पैदल यात्रियों के अनुकूल मार्ग भी विकसित किए जाएंगे जिससे लोग बिना किसी परेशानी वांछित स्थानों तक पहुंच सकें। साथ ही पार्किंग सुविधाएं और साइकिलिंग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस की नई पहल, अब ‘इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क’ से एक ही जगह पर मिलेगा हर समस्या का हल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।