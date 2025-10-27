DDA फ्लैट्स की क्वॉलिटी और डिजाइन में खामी की नहीं कर सकते शिकायत, नई आवासीय योजना को लेकर नया फरमान
डीडीए की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के तहत पूर्वी दिल्ली में बनाए जा रहे फ्लैटों की गुणवत्ता और डिजाइन को लेकर कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। डीडीए के अनुसार, आवंटियों को फ्लैट की कीमत, डिजाइन या सामग्री की गुणवत्ता के बारे में कोई भी शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी। यह योजना 1.78 करोड़ रुपये से शुरू होती है और इसके पूरा होने की समयसीमा जुलाई 2026 है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की टावरिंग हाइट्स प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के फ्लैटों में किसी भी तरह की खराबी की शिकायत आवंटियों की ओर से नहीं की जा सकेगी।
इस महीने की शुरुआत में, डीडीए ने अपनी ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पाॅलिसी के तहत 1.78 करोड़ रुपये से शुरू होने वाले 1,026 प्रीमियम दो बीएचके वाले फ्लैटों के विकास की घोषणा की थी। हालांकि इस विषय-वस्तु पर डीडीए की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
योजना के ब्रोशर के अनुसार, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, धारा 18.4 के तहत, इसमें कहा गया है, 'डीडीए फ्लैट की कीमत, उसके डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या किसी अन्य खराबी के बारे में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।'
ब्रोशर में कहा गया है कि आवंटियों को डीडीए (आवास संपदा प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में परिभाषित संपत्ति की परिस्थितियों के संबंध में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन करने या कोई शिकायत करने की अनुमति नहीं होगी। अपार्टमेंट का निर्माण जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा।
इसकी योजना में कहा गया है, '30 हेक्टेयर में फैले, पूर्वी दिल्ली हब को एक विश्वस्तरीय मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थानों को एक जीवंत, पैदल चलने योग्य शहरी वातावरण में एकीकृत किया जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी की अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसमें 155 मीटर ऊंची 48 मंजिला इमारत होगी।'
ई-नीलामी के समय, सफल बोलीदाताओं को फ्लैट की लागत का 75 प्रतिशत जमा करना होगा, शेष 25 प्रतिशत जुलाई 2026 तक देय होगा, जब कब्जा मिलने की उम्मीद है।
फ्लैटों का आधार आरक्षित मूल्य 1.78 करोड़ से 3.09 करोड़ रुपये तक है, और प्लिंथ क्षेत्रफल 142 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर तक है। नीलामी एक दिसंबर से शुरू होकर चार दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है।
