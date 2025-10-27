DDA फ्लैट्स की क्वॉलिटी और डिजाइन में खामी की नहीं कर सकते शिकायत, नई आवासीय योजना को लेकर नया फरमान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की टावरिंग हाइट्स प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के फ्लैटों में किसी भी तरह की खराबी की शिकायत आवंटियों की ओर से नहीं की जा सकेगी।

इस महीने की शुरुआत में, डीडीए ने अपनी ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पाॅलिसी के तहत 1.78 करोड़ रुपये से शुरू होने वाले 1,026 प्रीमियम दो बीएचके वाले फ्लैटों के विकास की घोषणा की थी। हालांकि इस विषय-वस्तु पर डीडीए की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।



योजना के ब्रोशर के अनुसार, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, धारा 18.4 के तहत, इसमें कहा गया है, 'डीडीए फ्लैट की कीमत, उसके डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या किसी अन्य खराबी के बारे में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।'



ब्रोशर में कहा गया है कि आवंटियों को डीडीए (आवास संपदा प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में परिभाषित संपत्ति की परिस्थितियों के संबंध में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन करने या कोई शिकायत करने की अनुमति नहीं होगी। अपार्टमेंट का निर्माण जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा।