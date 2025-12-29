नए साल में पूरा होगा घर का सपना! दिल्ली में सिर्फ 12 लाख में खरीदें अपना फ्लैट; DDA की खास हाउसिंग स्कीम लॉन्च
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जनता आवास योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत दिल्ली की प्राइम लोकेशंस पर 144 रेड ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए बड़ा तोहफा दिया है। डीडीए जनता आवास योजना 2025 के तहत दिल्ली की प्राइम लोकेशंस पर रेडी-टू-मूव-इन फ्रीहोल्ड फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना में कुल 144 फ्लैट्स शामिल हैं, जिनमें द्वारका मोड़ पर इंसिटू झुग्गी पुनर्वास परियोजना के तहत बने फ्लैट्स और गांव चंदनहौला छत्तरपुर मेन रोड पर फ्लैट्स हैं।
खास बात यह है कि द्वारका मोड़ वाले फ्लैट्स की कीमत मात्र 12.63 लाख रुपये से शुरू है, जबकि छत्तरपुर में यह 23.05 लाख रुपये से शुरू हो रही है। ये फ्लैट्स द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से महज 100 मीटर दूर हैं, जिससे आने-जाने में आसानी होगी।योजना की विशेषताएं बेहद आकर्षक हैं। सभी फ्लैट्स रेडी-टू-मूव-इन हैं, यानी खरीदार तुरंत रहना शुरू कर सकते हैं। इनमें अस्पताल, स्कूल और अन्य सुविधाएं नजदीक हैं, साथ ही कवर्ड/अनकवर्ड पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। योजना की विस्तृत पुस्तिका 31 दिसंबर 2025 से उपलब्ध होगी, जबकि पंजीकरण 7 जनवरी 2026 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। फ्लैट्स का आवंटन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से 13 फरवरी 2026 को होगा। यह योजना दिल्ली में किफायती आवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
डीडीए का उद्देश्य है कि हर परिवार का अपना घर हो और वह भी बजट में। इच्छुक लोग डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in या हेल्पलाइन 180011332 पर संपर्क कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए सुनहरा है जो दिल्ली की बेहतरीन लोकेशन पर अपना आशियाना चाहते हैं।
