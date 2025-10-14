Language
    फर्जी महिला बनकर ब्लैकमेल, साइबर सेल ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:15 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली साइबर सेल ने मनोज वर्मा को गिरफ्तार किया, जो सोशल मीडिया पर महिला बनकर महिलाओं से दोस्ती करता और फिर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठता था। आरोपी पीड़ितों की निजी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देता था। पुलिस ने उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री से भरा मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

    पश्चिमी दिल्ली साइबर सेल ने मनोज वर्मा को गिरफ्तार किया।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी जिला साइबर सेल ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला बनकर महिलाओं से दोस्ती करता था और फिर उनसे पैसे ऐंठता था। आरोपी की पहचान मनोज वर्मा के रूप में हुई है।

    आरोपी ने पीड़ितों से धोखाधड़ी से निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल किए और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी। आरोपी के पास से अश्लील तस्वीरें, वीडियो और फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट सहित आपत्तिजनक साक्ष्यों से भरा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

    पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त शरद भास्कर ने बताया कि 21 सितंबर को एक महिला ने पश्चिमी जिला साइबर सेल में ब्लैकमेल और जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी।

    महिला ने आरोप लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला बनकर और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए उससे ऑनलाइन दोस्ती की। इसके बाद आरोपी ने धोखाधड़ी से उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल कर लिए और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे पैसे मांगे।

    पैसे देने के बावजूद, आरोपी उसे धमकाता और ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता की शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है।

    साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विकास बुडलक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर के यूपीआई ट्रेल्स, गूगल पे, सब्सक्राइबर विवरण और आईपी लॉग की जाँच की। तकनीकी जाँच में आरोपी की पहचान लखनऊ निवासी मनोज वर्मा के रूप में हुई।

    दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से लखनऊ में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया। फ़ोन चालू हालत में था और उसमें व्हाट्सएप और फ़र्ज़ी फ़ेसबुक अकाउंट लॉग इन थे।