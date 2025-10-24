डिजिटल अरेस्ट कर ठगने वाले गिरोह के तीन जालसाज गिरफ्तार, रकम ट्रांसफर कराने को कमीशन पर देते थे बैंक अकाउंट

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी करने वाले जालसाजों के तीन मददगार को पश्चिम जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को जिले की साइबर थाना पुलिस ने गुजरात और झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी कमिशन पर जालसाजों को अपना बैंक खाता मुहैया करवाते थे, जिसमें ठगी की रकम डाली जाती थी।

बाद में आरोपित अपना कमीशन लेकर जालसाजों को पैसा ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ठगी के इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। मामले की जांच जारी है।



पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि 19 जुलाई को नर्सिंग अधिकारी देबजानी दास चौधरी ने पश्चिम जिला साइबर थाने में ठगी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जालसाजों ने वाॅट्सएप काल किया।

खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उनका नाम नरेश गोयल मनी लाॅन्ड्रिंग में आने की बात कही। जांच के बहाने आरोपियों ने उन्हें वाॅट्सएप पर वीडियो निगरानी में रखा और उनके बैंक खाते की जानकारी लेकर धोखे से उनके खाते से सात लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया।



साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विकास बुलडक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उन बैंक खातों की जांच की, जिसमें रकम डाली गई थी। जांच में पता चला कि ठगी की राशि का 30 प्रतिशत झारखंड स्थित मुथूट गोल्ड लोन खाते में और 70 प्रतिशत गुजरात के सुरेंद्रनगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खाते में ट्रांसफर किया गया है।

पुलिस ने इन बैंक शाखाओं के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें पता चला कि आरोपित ने चेक के जरिए खाते से पैसे निकाले हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने झारखंड और गुजरात में छापे मारे। झारखंड से पुलिस ने जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गुजरात से शोएब भाई मुल्तानी और असलम भाई मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया।