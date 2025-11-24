Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोस्ट गार्ड में अब एक समान सेवानिवृत्ति आयु तय, दिल्ली हाईकोर्ट ने 57 साल वाले नियम को किया रद

    By Vineet Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:52 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोस्ट गार्ड में एक समान सेवानिवृत्ति आयु का आदेश दिया है। 57 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के नियम को रद कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है, जिससे अब सभी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 साल होगी। अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति उम्र तय करने वाले नियम को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अधिकारियों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति उम्र एक जैसी होनी चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त नियम को असंवैधानिक मानते हुए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों और कमांडेंट से ऊपर के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र तय करने के बीच कोई सही संबंध नहीं है।

    ऐसे में अदालत यह मानने को मजबूर है कि सेवानिवृत्ति की अलग-अगल उम्र तय करने संबंधी 1986 के नियमों का नियम 20(1) और 20(2) नियम असंवैधानिक है। पीठ ने कहा कि 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति की उम्र कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अधिकारियों पर लागू होगी।

    उक्त नियम के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते थे, जबकि कमांडेंट से ऊपर के रैंक के अधिकारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते थे।

    हालांकि, पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-14 कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में मौके की बराबरी की बात करता है। अदालत ने उक्त टिप्पणी व निर्णय कोस्ट गार्ड के रिटायर्ड अधिकारियों की विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया।

    याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता सेवा में थे, लेकिन नियम के मुताबिक 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने उक्त नियम को भेदभावपूर्ण बताया था है। वहीं, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति की कम उम्र को सही ठहराते हुए कहा कि कोस्ट गार्ड एक समुद्री सेवा है और इसके लिए कम उम्र और मेडिकली स्वस्थ्य लोगों की जरूरत होती है।

    यह भी पढ़ें- इंडिया गेट पर नक्सली हिड़मा के पोस्टर लहराते 22 गिरफ्तार, प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के नाम पर नक्सलियों के समर्थन पर बवाल