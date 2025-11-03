छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व सचिव एवं संयुक्त सचिव समेत पांचों आरोपी बरी, CBI की जांच पर सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कोल घोटाला के मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और तीन अन्य आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए सभी को आरोपमुक्त कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश धीरज मोर ने कहा कि अभियोजन की ओर से लगाए गए आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी या जालसाजी जैसे अपराधों के आवश्यक तत्व साबित नहीं हुए हैं।

अदालत ने कहा कि पांचों अभियुक्त (आरकेएम पावरजन प्राइवेट लिमिटेड, डाॅ. अंडाल अरुमुगम, टीएम सिंगरावेल, एचसी गुप्ता और केएस क्रोफा) पर लगे आरोपों को लेकर पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

इसलिए इन्हें सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। अदालत ने यह आदेश आरोप तय करने से पहले ही सुनाया, जिससे मामला ट्रायल के चरण में जाने से पहले ही समाप्त हो गया।

पूरक जांच में कुछ विसंगतियां सामने आईं, लेकिन अदालत ने पाया कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी और निजी कंपनी के बीच आपराधिक साजिश या लेन-देन आधारित लाभ का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रमाण नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को कंपनी द्वारा की गई किसी गलत प्रस्तुति या जाली दस्तावेजों की जानकारी थी। न ही यह साबित हुआ कि उन्होंने किसी अनुचित लाभ के बदले में सिफारिश की।