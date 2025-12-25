CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो से किया सफर, दिल्ली को दी नई अटल कैंटीन की सौगात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गुरुवार को आम लोगों के बीच दिल्ली मेट्रो में सफर किया। सीएम रेखा गुप्ता को नई अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए लाजपत नगर जाना था, इसके लिए वे कार नहीं बल्कि मेट्रो से सफर करके कार्यक्रम स्थल पहुंचीं।

सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में अटल कैंटीन का लोकार्पण किया। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद एवं जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह भी मौजूद रहें।

कार्यक्रम में पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता। जागरण

दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में एक साथ 100 स्थानों पर अटल कैंटीन की शुरुआत की है।

लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। कैंटीन में डिजिटल टोकन व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी से हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर सुबह-शाम 500 थालियां परोसी जाएंगी।



