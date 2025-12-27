दिल्ली के इस इलाके में बनेगा 'अटल' गार्डन, लगेगी 12 फीट ऊंची प्रतिमा; पर्यटकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तम नगर में अटल गार्डन की नींव रखी। यह परियोजना नजफगढ़ नाले के किनारे उपेक्षित भूमि को हरे-भरे पार्क में बदलेगी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उत्तम नगर में अटल गार्डन के विकास कार्यों की नींव रखी। यह परियोजना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस विचार से प्रेरित है, जिसमें विकास प्रकृति और संस्कृति के साथ-साथ आगे बढ़ता है। नजफगढ़ नाले के किनारे स्थित एक लंबे समय से उपेक्षित पड़ी भूमि को इस प्रोजेक्ट के तहत एक सुंदर, हरे-भरे और सभी के लिए सुलभ पार्क में बदलने का काम शुरू हो गया है।
सीएम गुप्ता ने कहा कि अटल गार्डन परिवारों, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए एक आदर्श स्थान बनेगा, जहां सभी आराम से समय बिता सकें। इस अवसर पर पश्चिम दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधायक पवन शर्मा सहित कई गणमान्यजन मौजूद रहे।
12 फीट ऊंची अटल जी की प्रतिमा होगी आकर्षण
अटल गार्डन में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यहां एक सुंदर तालाब और छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पार्क के केंद्र में 12 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, साथ ही आकर्षक फाउंटेन भी लगाए जाएंगे। व्यापक हरियाली, खूबसूरत लैंडस्केपिंग और खुले प्लाजा के साथ-साथ चलने के लिए चौड़े पाथवे बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, एम्फीथिएटर, पब्लिक स्टेज और फूड कोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
इसके अलावा शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे, ताकि पार्क हर आयु वर्ग के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बने। उत्तम नगर में अटल गार्डन के शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद कमलजीत सहरावत, कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह, विधायक पवन शर्मा, संदीप सहरावत, श्याम शर्मा और जिलाध्यक्ष राज शर्मा जैसे प्रमुख नेता उपस्थित रहे।
दिल्ली को हरे-भरे स्थल के रुप में विकसित करना लक्ष्य: CM
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि यह पार्क न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को प्रकृति के करीब लाने और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर क्षेत्र में ऐसे हरे-भरे स्थल विकसित हों, जहां नागरिकों को शांति और मनोरंजन दोनों मिल सके। यह प्रोजेक्ट दिल्ली के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
