'यमुना स्वच्छता ले रही जनआंदोलन का रूप', CM रेखा गुप्ता ने यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित यमुना छठ घाट पर संस्कृति यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित यमुना स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यमु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को आईटीओ स्थित यमुना छठ घाट पर आयोजित विशेष यमुना स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यमुना की निर्मलता को लेकर दिल्ली सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अब यमुना की स्वच्छता एक व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप ले रही है।
इस सफाई अभियान का आयोजन संस्कृति यूथ फाउंडेशन द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने फाउंडेशन के स्वयंसेवकों, युवाओं और विशेष रूप से यमुना टास्क फोर्स (137 सीईटीएफ बटालियन टेरिटोरियल आर्मी) के जवानों की सक्रियता की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि नागरिकों का स्वेच्छा से जुटना इस बात का प्रमाण है कि दिल्लीवासी अपनी जीवनदायिनी नदी के प्रति गंभीर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मां यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और सभ्यता की शाश्वत जीवनधारा हैं। इन्हें स्वच्छ और अविरल बनाए रखना हम सबकी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं को परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति बताया।
युद्धस्तर पर जारी है सफाई कार्य
दिल्ली सरकार की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक और सुनियोजित तरीके अपनाए जा रहे हैं। गाद निकालने, कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और जैविक उपचार जैसे कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे हर जनभागीदारी वाले अभियान को पूरा सहयोग देगी।
