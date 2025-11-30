Language
    लव जिहाद पीड़िताओं से मिल भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, बोलीं- दिल्ली में भी लागू हो सकता है कड़ा कानून

    By Nimish Hemant Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:48 PM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लव जिहाद पीड़िताओं से मिलीं और भावुक हुईं। उन्होंने दिल्ली में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही। गुप्ता ने पीड़िताओं को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने लोगों से इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की।

    कार्यक्रम को संबोधित करतीं सीएम रेखा गुप्ता। जागरण

    नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी लव जिहाद के प्रति कड़ा कानून आ सकता है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केरल की लव व बौद्धिक जिहाद की पीड़िताओं द्वारा समाज जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए दिए हैं। विहिप, दिल्ली प्रांत व केरल के आर्ष विद्या समाजम की ओर से कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऐसा संकेत दिया है।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में प्रेम विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं लेकिन भोली-भाली लड़कियों को मतांतरण के लिए झूठे प्रेम जाल में फंसाना और मतलब पूरा हो जाने पर सूटकेस या फ्रिज में पैक कर देना कभी स्वीकार्य नहीं है। इसके विरूद्ध लड़ने के लिए नीतिगत व जमीन स्तर के सभी प्रयासों में दिल्ली सरकार सहयोग देगी। सरकार ऐसे मामलों में पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम धर्म है।

    देशभर में षड्यंत्रपूर्वक छद्म नाम रखकर हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाने फिर उनका मतांतरण कराने जैसे मामले तेजी से सामने आने पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में इसके विरूद्ध कठोर कानून बनाया है, जबकि कुछ राज्यों में इसपर काम चल रहा है। विहिप समेत अन्य हिंदू संगठनों द्वारा दिल्ली में भी लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां भी कठोर कानून की मांग लंबे अर्से से हो रही है।

    पीड़िताओं ने कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार वह विश्वास, भावनाओं और भविष्य के सपनों के नाम पर धोखे का शिकार बनीं। उनकी आप बीती सुनकर मुख्यमंत्री भी भावुक हो गईं और कहा कि मां और बेटी होने के नाते वह इन पीड़ित महिलाओं के दुख और संताप को केवल सुन नहीं रहीं, बल्कि भीतर तक महसूस कर रही हैं।

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आजाद भारत में बाबा साहेब का संविधान लागू होने के बाद सनातनी महिलाओं पर जब खुलेआम अत्याचार संभव नहीं रहा तो लव जिहाद की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार और मतांतरण की सोच और कारनामे जारी रहे। कांग्रेसी और वामपंथी सरकारों से उन्हें खुली छूट मिलती रही। अपराधी कानून की आंख में धूल झोंक लाखों महिलाओं की जिंदगियों में अंधेरा करते रहे लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में समाज के ऐसे षडयंत्रकारी कानून की तय की गई जगहों तक जरूर पहुंचेंगे।

    मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार का शोषण, चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक, अपराध है और सरकार ऐसे मामलों में पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने परिवारों से बेटियों से संवाद बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि जिससे वह वे बिना भय के अपनी बात कह सकें। उन्होंने समाज से यह भी आग्रह किया कि वह बेटियों को सुरक्षित वातावरण देने की सामूहिक जिम्मेदारी निभाए। कार्यक्रम में डा. अतिरा की पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विहिप के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना व मंत्री सुरेंद्र गुप्ता सहित अनेक प्रबुद्धजन व महिलाएं उपस्थित रहीं।

