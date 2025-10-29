क्लाउड सीडिंग के लिए किए जा रहे खर्च पर उठे सवाल, आईआईटी कानपुर के निदेशक ने भी बताया महंगी तकनीक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। क्लाउड सीडिंग के परिणाम के बाद अब इसके खर्च पर भी सवाल उठ गए हैं। स्वयं आईआईटी कानपुर के निदेशक ने भी इसे थोड़ी महंगी तकनीक बताया है। साथ ही कई अन्य विशेषज्ञों ने भी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जमीनी उपाय करने के बजाए ऐसे हवाई उपाय करने पर आपत्ति जताई है।



आईआईटी कानपुर के निदेशक डाॅ. मणींद्र अग्रवाल ने बताया, 'मंगलवार को क्लाउड सीडिंग का सारा परीक्षण 300 वर्ग किमी क्षेत्र में किया गया। मेरे अनुमान के अनुसार, इसकी कुल लागत लगभग 60 लाख रुपये आई। यह मोटे तौर पर प्रति वर्ग किमी लगभग 20,000 रुपये होता है। उन्होंने कहा, 'यदि हम 1,000 वर्ग किमी क्षेत्र में यह परीक्षण करते हैं, तो इसकी लागत लगभग दो करोड़ रुपये होगी।'



अग्रवाल ने पूरे परीक्षण की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यदि यह परीक्षण पूरे शीतकाल में किया जाए और यह मान लिया जाए कि 10 दिन में एक बार बादल छाए रहेंगे, तो इसकी लागत लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये आएगी। आईआईटी-कानपुर के निदेशक ने कहा, 'कुल मिलाकर यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि इससे कहीं अधिक है।'



डाॅ. अग्रवाल ने यह भी कहा कि क्लाउड सीडिंग के लिए फ्लाइट कानपुर से दिल्ली गई थी और इस कवायद में करीब 60 लाख रुपये खर्च आया था। अगर हम नियमित तौर पर दिल्ली के आसपास ही किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे तो यह लागत कम हो जाएगी।



हालांकि दूसरी तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाना सीधे तौर पर पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्लाउड सीडिंग कराके वर्षा करा भी दी जाए तो दो से तीन दिन में फिर प्रदूषण बढ़ जाएगा।