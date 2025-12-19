Christmas 2025: अपनों का साथ और सेलिब्रेशन; दिल्ली-NCR में फैमिली आउटिंग से फ्रेंड्स पार्टी तक ये हैं बेस्ट ऑप्शंस

शालिनी देवरानी, नई दिल्ली। दिसंबर, इस वर्ष का अंतिम पड़ाव। इन दिनों जब ठंडी शामों में शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, तब सड़कों, बाजारों, Cafe और Malls में जगमगाती लाइट्स Christmas के आगमन का संदेश देने लगती हैं। कनाॅट प्लेस की गलियों से लेकर साउथ दिल्ली के बाजारों तक और गुरुग्राम से लेकर नोएडा के माॅल्स तक सजे-संवरे क्रिसमस ट्री, Santa Claus के मुस्कुराते चेहरे और कैरोल्स की मधुर धुनें। पूरा माहौल फेस्टिव गियर में। इस समय चारों ओर कुछ ऐसी ही Festive Vibes छाई हुई हैं। कैफे और रेस्टोरेंट्स में खास क्रिसमस मेन्यू भी रिझाने लगे हैं। छुट्टियों का सुकून और बाहर घूमने का उत्साह यह सब मिलकर क्रिसमस को Family Outing का सबसे खूबसूरत बहाना देते हैं। Christmas Week की शुरुआत हो चुकी है, तो आप भी आज सबरंग के साथ अपनी छुट्टियों की प्‍लानिंग कर सकते हैं।

चाणक्यपुरी के पीएसओआई लाॅन में हुए जर्मन क्रिसमस मार्केट में जोकर के साथ खेलती बच्ची। आयोजक क्रिसमस का समय परिवारों के लिए भी बेहद स्पेशल क्रिसमस का समय खासतौर पर परिवारों के लिए भी बेहद स्पेशल होता है। सर्द मौसम में दिनभर की भागदौड़ से निकलकर परिवार एक साथ समय बिताने का प्‍लान बनाते हैं। चूंकि वर्ष भी अपने अंतिम पड़ाव में होता है और ऐसे परिवार जहां दोनों ही वर्किंग होते हैं तो उनके पास भी ऑफिस से छुट्टी एडजस्‍ट करने का समय होता है।

बच्‍चे और माता-पिता दोनों के लिए यह सिर्फ घूमने-फिरने का नहीं, परिवार के साथ यादें संजोने, क्‍वाॅलिटी टाइम का मौका होता है। और दोस्तों को तो इस समय स्वादिष्ट खाने, लाइव म्यूजिक सुनने और सेल्फी लेने के लिए हर जगह बेहतरीन विकल्प मिल जाते हैं।

फैमिली और किड-फ्रेंडली एक्सपीरियंस पर फोकस माॅल्स से लेकर होटल्‍स तक कल्चरल स्पेस और आउटडोर वेन्यूज खास तौर पर फैमिली और किड-फ्रेंडली एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहे हैं। कई माॅल्स और कम्युनिटी सेंटर्स में आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशाॅप्स किए जा रहे हैं।

जहां बच्चे खुद क्रिसमस कार्ड, ट्री डेकोरेशन, सेंटा कैप और छोटे गिफ्ट आइटम्स बना सकते हैं। कुकी और कपकेक डेकोरेशन जैसी एक्टिविटीज बच्चों को खासा आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा स्टोरीटेलिंग सेशंस, पपेट शो, मैजिक शो और लाइव म्यूजिक परफार्मेंस बच्चों के उत्साह को दोगुना कर देते हैं। सेंटा के साथ फोटो सेशन, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और गेम जोन बच्चों के लिए किसी मिनी क्रिसमस फेयर जैसा अनुभव बन जाते हैं, जहां हर पल खुशी और रोमांच से भरा होता है।

हाल ही में इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ काॅमर्स की ओर से चाणक्यपुरी के पीएसओएई लाॅन में जर्मन क्रिसमस मार्केट का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने पारंपरिक जर्मन स्वाद का भी खूब मजा लिया। निजामी बंधु और लाइव बैंड बांधेंगे समां बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी क्रिसमस जश्न का खास अनुभव लेकर आता है। इस मौके पर शहर के कई होटल, कैफे, रेस्टोरेंट ने खास क्रिसमस ब्रंच और डिनर स्पेशल तैयार किए हैं। यहां पारंपरिक क्रिसमस डिशेज जैसे प्लम केक और पाई के साथ-साथ इंडियन और फ्यूजन फ्लेवर्स का भी स्वाद चखने को मिलेगा।

ओपन लाॅन, गार्डन कैफे और रूफटाॅप वेन्यूज में लाइव म्यूजिक के बीच परिवार एक साथ बैठकर लजीज खाने और सुकून भरे पलों का आनंद ले सकते हैं। द ललित, नई दिल्ली में क्रिसमस ईव डिनर का आयोजन किया जा रहा है। जहां एलिगेंट क्रिसमस-थीम बुफे में ग्लोबल क्लासिक्स, हैंडक्राफ्टेड डिजर्ट्स और प्रीमियम बेवरेज परोसे जाएंगे।

लाइव म्यूजिकल परफार्मेंस, क्रिसमस कैरोल के साथ लाइव बैंड और सागर एंड डेजीज की प्रस्तुति समां बांधेगी। क्रिसमस ब्रंच के दौरान फेस्टिव हाॅलिडे स्पेशल और इंटरैक्टिव लाइव काउंटर भी आकर्षण रहेंगे। वहीं क्रिसमस नाइट पर द क्रिसमस क्वींस की लाइव परफार्मेंस के साथ एलिगेंट थीम पार्टी होगी।

होटल मैनेजर विनीत कपूर के अनुसार, क्रिसमस स्पेशल क्विजीन और लाइव परफार्मेंस इस अनुभव को और खास बनाएंगे। उधर, रेडिसन ब्लू ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस ईव डिनर के दौरान मशहूर निजामी बंधु की प्रस्तुति खास आकर्षण रहेगी। यहां मुलेठी और गुलकंद जैसे खास फ्लेवर्स के साथ क्रिसमस का अनोखा स्वाद मिलेगा।

वहीं रेडिसन ब्लू टावर्स, कौशांबी में क्रिसमस डे पर रूफटाॅप द व्यू में खास क्रिसमस-थीम स्प्रेड तैयार किया गया है। सीक्रेट सेंटा के साथ मजेदार एक्टिविटीज और सूफी बैंड की डीजे नाइट फेस्टिव वाइब्स को और रंगीन बनाएगी। माॅल्स में भव्य क्रिसमस ट्री और गाला बाल का जादू क्रिसमस के मौके पर माॅल्स फेस्टिव रौनक से जगमगा उठे हैं। जगह-जगह क्रिसमस कार्निवल और थीम-बेस्ड इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं, जहां भव्य सजावट, रंग-बिरंगी लाइट्स, ऊंचे-ऊंचे क्रिसमस ट्री, बच्चों के लिए खास गतिविधियां और लाइव म्यूजिक के साथ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी माॅल में क्रिसमस और न्यू ईयर पर ‘फेस्टोपिया 2026’ आयोजित किया जा रहा है, जो 10 जनवरी तक चलेगा। यहां क्राॅसवर्ड की क्रिसमस बुक फेयर, हैमलेज कार्निवल और खूबसूरत सजावट लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में क्रिसमस के लिए की गई सजावट। विपिन शर्मा 24 और 25 दिसंबर को क्रिसमस गाला बाल का आयोजन होगा। वहीं 24 दिसंबर से एक जनवरी तक लाइव म्यूजिक, रंगारंग परफार्मेंस और सेंटा के साथ मजेदार गतिविधियां इस फेस्टिव सीजन को यादगार बना देंगी। सजावट की बात करें तो गुरुग्राम स्थित एंबियंस माॅल में इस बार क्रिसमस डेकोरेशन को कला और संस्कृति से जोड़ा है।

भारत की पारंपरिक साड़ी पहनने की कला से प्रेरित अनोखा ‘साड़ी क्रिसमस ट्री’ महिलाओं, कारीगरों और देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का संदेश देता है। वहीं एंबियंस माॅल, वसंत कुंज में कर्नाटक के बीदर की प्रसिद्ध बिदरी कला, 14वीं सदी की धातु शिल्प परंपरा, जो काले रंग और चांदी की नक्काशी के लिए जानी जाती है से सजा खास क्रिसमस ट्री आकर्षण का केंद्र बना है।

इरोज होटल नई दिल्ली में क्रिसमस वंडरलैंड में मौजूद क्रिसमस स्पेशल बुफे। सौ. आयोजक इंडिया हैबिटेट सेंटर देगा यादगार अनुभव क्रिसमस डे के मौके पर इंडिया हैबिटेट सेंटर परिवार के साथ समय बिताने और फेस्टिव स्वाद का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन ठिकाना बनेगा। सेंटर के विभिन्न रेस्‍त्रां में विशेष क्रिसमस लंच बुफे, क्रिसमस ब्रंच और क्रिसमस ईव डिनर का आयोजन किया जाएगा, जहां पारंपरिक और काॅन्टिनेंटल व्यंजनों की भरपूर वैरायटी मिलेगी।

हैबिटेट हब में क्रिसमस डे पर इम्पल्स बैंड की लाइव परफार्मेंस फेस्टिव माहौल को और रंगीन बनाएगी। वहीं, मीठे के बिना क्रिसमस अधूरा है, ऐसे में कन्वेंशन सेंटर स्थित बेकरी और पेस्ट्री शाप में क्रिसमस स्पेशल केक, ब्राउनी, पेस्ट्री और कुकीज खास तौर पर तैयार की गई हैं।

इंडिया हैबिटेट सेंटर के लान में क्रिसमस के लिए हुई सजावट। विपिन शर्मा इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. केजी सुरेश बताते हैं कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए, ‘संकल्प से सिद्धि’ की उत्सव शृंखला के तहत ओणम, नवरात्र, दीवाली और छठ के बाद अब क्रिसमस का आयोजन किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य लोगों को परिवार के साथ मिलकर उत्सव मनाने का साझा मंच देना है। सेंटर में सजाए गए आकर्षक सेल्फी प्वाइंट्स इस उत्सव को यादगार बनाने का मौका देंगे। वीकेंड पर सजेगा खास बोहो बाजार लाइव परफार्मेंस, लजीज खान-पान, शापिंग, मजेदार गतिविधियां और परफेक्ट सेल्फी स्पाॅट- अगर ये सब एक ही जगह चाहिए, तो इस वीकेंड जादुई क्रिसमस मार्केट ‘बोहो बाजार’ का प्‍लान कर सकते हैं। यहां एक्सक्लूसिव फेस्टिव कलेक्शन और क्यूरेटेड गिफ्टिंग आइडियाज भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।