दिल्ली का यमुना रिवरफ्रंट पर्यटकों से रहेगा गुलजार, असिता पार्क अब पब्लिक बुकिंग के लिए खुला

एएनआई, नई दिल्ली। अब दिल्लीवासियों के लिए यमुना नदी किनारे एक नया आकर्षक स्थल उपलब्ध हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर असिता पार्क के हरे-भरे लॉन को सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजनों और सार्वजनिक बुकिंग के लिए खोल दिया है। आईटीओ के पास स्थित असिता के ये लॉन विभिन्न आयोजनों के लिए बुक किए जा सकते हैं, जिससे दिल्लीवासियों को यमुना से जुड़ने का एक नया अवसर मिलेगा।

असिता पार्क में विभिन्न लॉनों के किराए क्षेत्रफल के अनुसार तय किए गए हैं। सूर्य लॉन सबसे सस्ता है, जिसका दैनिक किराया 40,000 रुपये (800 वर्ग मीटर) है, जबकि सर्कुलर लॉन सबसे महंगा है, जिसका किराया 3.30 लाख रुपये (13,720 वर्ग मीटर) है। अन्य लॉनों में वॉटर बॉडी लॉन 50,000 रुपये, कैना लॉन 1.40 लाख, मुख्य कांग्रिगेशन लॉन 2.90 लाख, बुद्ध लॉन 1.10 लाख और कैफे लॉन 1 लाख रुपये दैनिक किराए पर उपलब्ध हैं। एक साथ कई लॉन बुक करने पर उच्चतम दर लागू होगी, साथ ही 40 वाहनों की पार्किंग सुविधा शामिल है।

बुकिंग के नियमों के तहत इंस्टॉलेशन और डिस्मैंटलिंग के लिए अधिकतम तीन दिन की अनुमति है, जबकि सर्कुलर लॉन के लिए पांच दिन तक। सफाई शुल्क 2.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगेगा। सभी आयोजनों में पर्यावरणीय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और गैर-स्थायी इको-फ्रेंडली टेंटेज संरचनाओं का ही उपयोगहोगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और अदालतों के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य है।