नहाय खाय के साथ होगी चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत, रखेंगे 36 घंटे का निर्जला उपवास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ शनिवार से 'नहाय-खाय' की परंपरा के साथ शुरू हो जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाने वाला यह प्रथम दिवस व्रती के तन, मन और घर की शुद्धि का पहला चरण है। 'नहाय-खाय' के साथ ही व्रती अगले 36 घंटे के अत्यंत कठोर निर्जला उपवास के लिए स्वयं को तैयार करेंगे।

स्नान और भोजन कर व्रती करेंगे पर्व की शुरुआत पर्व के आरंभ से पहले व्रती अपने घर की व्यापक सफाई करेंगे। इसके उपरांत व्रती पवित्र यमुना नदी में स्नान करेंगे। इसके साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत होगी। वहीं, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु स्नान के लिए नदी तट तक नहीं पहुंच सकते, उन्होंने एक दिन पहले ही बोतल में संग्रहित करके घर लेकर गए। ताकि आज यमुना के पवित्र जल से घर पर स्नान कर स्वयं को इस महाव्रत के लिए तैयार कर सकें।