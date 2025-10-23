दिल्ली में यमुना किनारे बनाए जा रहे 17 मॉडल छठ घाट, 200 से अधिक स्थानों पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है और श्रद्धालुओं पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी। इस बार 1000 से अधिक छठ पूजा स्थलों पर टेंट, स्वच्छता, जल और बिजली की व्यवस्था होगी। 200 से अधिक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और छठ व्रतियों के लिए चाय-पानी की व्यवस्था की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पूर्व की सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी। भाजपा की सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना किनारे 17 स्थानों पर 500 मीटर से लेकर डेढ किलोमीटर तक माडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं।
वर्ष 2021 में तत्कालीन सरकार ने यमुना में छठ पूजा पर रोक लगाने के बाद इसका उल्लंघन करने के आरोप में श्रद्धालुओं पर एफआइआर दर्ज कराई थी। इस तरह के सभी एफआइआर वापस लिए जाएंगे।
प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, शहर के अंदर होने वाले छठ पूजा स्थलों में भी वृद्धि की जा रही है। पिछली बार 929 स्थानों पर छठ पूजा के लिए अस्थायी घाट बनाए गए थे। इस बार एक हजार से अधिक स्थानों के लिए आवेदन आ चुके हैं। इन सभी स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा टेंट, स्वच्छता, जल, बिजली की व्यवस्था होगी। प्रत्येक जिले व उपजिले में एक माडल छठ घाट बनेगा। वहां स्वागत द्वार बनाकर श्रद्धालुओं पर पुष्पा वर्षा की जाएगी।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में छठ पूजा की बड़ी तैयारी, 70 से अधिक घाटों पर होगा भव्य आयोजन
200 से अधिक स्थानों पर भोजपुरी व मैथिली भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। छठ व्रतियों के लिए सुबह चाय व पानी की व्यवस्था होगी। छठ घाटों पर मेडिकल टीम व एंबुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु स्वच्छ जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें।
दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद छठ घाटों पर जाकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस बार दिल्ली सरकार द्वारा भव्य तरीके से दीपावली मनाई गई। छठ पूजा भी दिव्य होगी।
बुधवार सुबह मुख्यमंत्री व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा की तैयारी को लेकर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों व प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्हें अपने क्षेत्र में छठ पूजा की तैयारी का निरीक्षण करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने सुरघाट पर चल रही तैयारी का निरीक्षण किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।