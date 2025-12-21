कुल्लू के पहाड़ी इलाकों से चरस लाकर एनसीआर में सप्लाई करने वाला गिरोह बेनकाब, चार तस्कर दबोचे
दिल्ली एनसीआर में कुल्लू के पहाड़ी इलाकों से चरस लाकर सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर एक अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। यह सिंडिकेट कुल्लू व उसके आस पास के पहाड़ी इलाकों से चरस लाकर दिल्ली-एनसीआर में छोटे तस्करों को आपूर्ति करता था। इनके कब्जे से 1.698 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। इनसे पूछताछ कर पुलिस इनके चेन में शामिल अन्य आरोपितों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।
डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक एसीपी सुनील श्रीवास्तव व इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह की टीम ने पहले 12 दिसंबर को मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पहाड़गंज के एक होटल में छापा मार कुंदन लाल (कुल्लू, हिमाचल प्रदेश) को गिरफ्तार किया।
उसकी तलाशी के दौरान, उसके पास से 1,136 ग्राम चरस बरामद हुई। जांच से पता चला कि वह पहले भी 2024 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इसी तरह के एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया गया था। बरामद चरस दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई के लिए थी।
उससे पूछताछ में पूर्वी दिल्ली के रहने वाले गौरव वर्मा और पीयूष कुमार नाम के रिसीवर के बारे में पता चला। जिसके बाद 13 दिसंबर को कुंदन लाल की निशानदेही पर गौरव वर्मा व पीयूष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
कुंदन लाल से पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रहने वाले मनीष कुमार उर्फ मनीष ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह चरस सप्लाई नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है। चारों से पूछताछ में पता चला की ये लोग चरस, छलाल और कुल्लू के आस-पास के पहाड़ी इलाकों से मंगाते थे। मनीष कुमार, मजनू का टीला से गिरफ्तार किया गया। उसकी तलाशी लेने पर बैग से 562 ग्राम चरस बरामद हुई।
