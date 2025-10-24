Language
    गुरुद्वारा मोती बाग से ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ की शुरुआत, पटना साहिब तक होगा नौ दिन का सफर

    By Amit Bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:04 AM (IST)

    दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग साहिब से 'चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा' का आरंभ हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित, यह नौ-दिवसीय यात्रा पटना साहिब तक जाएगी। इसका उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं का प्रसार करना है। यात्रा के दौरान धार्मिक कार्यक्रम होंगे और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यात्रा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरेगी।

    Hero Image

    गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए रखे गए गुरु गोबिंद सिंह जी का जोड़ा साहिब। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। गुरुद्वारा मोती बाग से बृहस्पतिवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब की ओर से ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ निकाली गई। एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह व केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जत्थे को रवाना किया।

    गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब को लेकर नगर कीर्तन के रूप में निकली यात्रा का राजधानी में कई जगहों पर अभिनंदन हुआ। संगतों ने हाजिरी भरते हुए पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन किए।

    दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि रिंग रोड धौला कुआं, आरके पुरम सेक्टर-9, ग्रीन पार्क, आइआइटी रोड, पंचशील फ्लाईओवर, अरबिंदो काॅलेज, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन (शेख सराय-दो), चिराग दिल्ली (जीके-दो), सीआर पार्क, जीपी रोड व बदरपुर यात्रा का अभिनंदन किया गया।

    रास्तेभर गुरुद्वारों पर कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका ने बताया कि दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी और खालसा की माता, माता साहिब कौर जी के चरणों के ऐतिहासिक जोड़ा साहिब को तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब में सुशोभित किया जाएगा।

    इधर दक्षिणी जिला भाजपा कार्यालय पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भाजपा कार्यकर्ताओं संग यात्रा का अभिनंदन किया और ‘चरण सुहावे’ के दर्शन किए।

    फरीदाबाद पहुंची चरण यात्रा

    दिल्ली के गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब से निकली और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तक जाने वाली  ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ बृहस्पतिवार को देर रात औद्योगिक नगरी फरीदाबाद पहुंची। निकाली गई।  बदरपुर बॉर्डर से चरण सुहाग यात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया और सेक्टर 37 से होते हुए यह यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 15 में पहुंची। दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब को लेकर निकली यात्रा का जगह जगह गुरु की प्यारी संगत ने स्वागत किया। यात्रा का पड़ाव गुरुद्वारा दरबार साहिब एनआइटी नंबर पांच में किया गया है।

    इस पवित्र के दर्शन को पहुंचीं प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह का जय घोष करती दिखीं। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रविंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे।

    इन पड़ावों पर होगा रात्रि विश्राम

    दिल्ली से पटना तक की यात्रा नौ दिन में पूरी होगी। रात्रि विश्राम के लिए आठ पड़ाव निर्धारित हैं। पहले दिन यानी 23 अक्टूबर की रात जत्था हरियाणा के फरीदाबाद में रात्रि विश्राम करेगा। वहीं 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा, 25 को बरेली, 26 को महगापुर, 27 को लखनऊ, 28 को कानपुर, 29 को प्रयागराज और 30 अक्टूबर को बिहार के सासाराम में रात्रि विश्राम होगा। यात्रा 31 अक्टूबर को पटना साहिब पहुंचकर समाप्त होगी।

