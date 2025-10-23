दिल्ली से शुरू हुई 'चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा', 29 अक्टूबर को पटना साहिब में होगा समापन
दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग से 'चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा' का शुभारंभ हुआ। एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह और मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जत्थे को रवाना किया। गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब के साथ, यह यात्रा दिल्ली के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहाँ कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। यात्रा मुरादाबाद, लखनऊ होते हुए 29 अक्टूबर को पटना साहिब में समाप्त होगी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बृहस्पतिवार को गुरुद्वारा मोती बाग से ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ निकाली गई।
एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह व केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जत्थे को रवाना किया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब को लेकर निकलने वाली यह यात्रा दिल्ली में रिंग रोड धौला कुआं, आरके पुरम सेक्टर-9, ग्रीन पार्क, आइआइटी रोड, पंचशील फ्लाईओवर, अरबिंदो कालेज, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन (शेख सराय-दो), चिराग दिल्ली (जीके-दो) सीआर पार्क, जीपी रोड, केजे डिपो रेलवे क्रासिंग, बदरपुर होकर गुजरेगी। रास्तेभर विभिन्न गुरुद्वारों पर कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया जाएगा।
दक्षिणी जिला भाजपा कार्यालय पर दोपहर तीन बजे दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी व दक्षिणी जिलाध्यक्ष माया सिंह बिष्ट भाजपा कार्यकर्ताओं संग जोड़े साहिब का दर्शन कर जत्थे का स्वागत करेंगे।
इसके बाद ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ अगले पड़ाव यानी सहारनपुर के लिए रवाना होगी। यात्रा मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए 29 अक्टूबर को पटना साहिब पहुंचकर समाप्त होगी।
