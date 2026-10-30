चारधाम हवाई मार्ग पर नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला, 10 साल में आठ दुर्घटनाएं; सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। उत्तराखंड में शुक्रवार को हुए हेलिकाप्टर हादसे ने चारधाम हवाई मार्ग पर विमानन सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है।

एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआइबी) के विश्लेषण के मुताबिक, वर्ष 2015 से 2025 के बीच चारधाम क्षेत्र में हेलिकाप्टरों से जुड़ी आठ दुर्घटनाएं और एक गंभीर घटना दर्ज की गई। यानी 10 साल में कुल नौ घटनाएं हुईं।

इक साल में चार दुर्घटनाएं

चिंताजनक पहलू यह है कि वर्ष 2022 से लगातार हर साल कम से कम एक दुर्घटना या गंभीर घटना हुई है। एएआइबी के अनुसार, वर्ष 2025 हादसों के लिहाज से सबसे खराब रहा। इस साल चार दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें दो जानलेवा थीं।

एक साल में दुर्घटनाओं की यह सर्वाधिक संख्या है। चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकाप्टर सेवाओं पर श्रद्धालुओं की निर्भरता को देखते हुए ये आंकड़े सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जरूरत बताते हैं। चारधाम क्षेत्र में हुए कुछ बड़े हादसे की लिस्ट 10 जून 2017, बद्रीनाथ: हेलिकाप्टर हादसे में एक इंजीनियर की मौत हुई थी।

18 अक्टूबर 2022, केदारनाथ: गरुड़ चट्टी के पास हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें पायलट समेत सात लोगों की जान गई थी।

8 मई 2025, गंगनानी: हेलिकाप्टर हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी।

15 जून 2025, गौरीकुंड: केदारनाथ से लौट रहा हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें पायलट समेत सात लोगों की मौत हुई थी।