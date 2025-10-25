'जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे', चांदनी चौक सीलिंग विवाद पर व्यापारियों के समर्थन में उतरी सीएम रेखा गुप्ता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चांदनी चौक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण और संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर चल रही सीलिंग का मुद्दा दिल्ली सरकार तक पहुंच गया है। शनिवार को चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात कर समस्या को रखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चांदनी चौक में सीलिंग का भय इस दौरान सीएम ने व्यापारियों के साथ खड़े होने की बात कही, साथ ही निगमायुक्त अश्वनी कुमार को निर्देश दिया कि दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में आया था। चांदनी चौक उससे पूर्व ही व्यापारिक क्षेत्र हैं। इसलिए यहां पर सीलिंग करना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेचैनी सीएम ने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया कि जरुरत पड़ेगी तो सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली सरकार सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। हालांकि, शनिवार को भी चांदनी चौक में सीलिंग की उम्मीद थी लेकिन सीलिंग नहीं होने से इसे व्यापारियों के लिए राहत माना जा रहा है लेकिन व्यापारियों को डर है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले और भी संपत्तियां सील हो सकती हैं।

व्यापारियों से किया विचार मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने पहले व्यापारियों से बातचीत की फिर बाद में निगमायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर व्यापारियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद व्यापारी नेता और भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में सीएम को अवगत कराया की चांदनी चौक एक पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है और एक व्यक्ति विशेष के कारण एक दुखद स्थिति बनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ दुकानों की सीलिंग हुई हैं।

हित जरूरत पड़ने पर जाएगी उन्होंने अनुरोध किया की एमसीडी के साथ दिल्ली सरकार भी व्यापारियों का पक्ष रखे और न्यायालय को बताए की यह एक मास्टर प्लान के अंतर्गत कानूनी व्यपारिक क्षेत्र है। खंडेलवाल ने बताया कि सीएम ने चांदनी चौक ही नहीं पूरी दिल्ली के व्यापारियों को आश्वस्त किया है की न सिर्फ दिल्ली नगर निगम बल्कि दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में व्यापारियों के हित जरूरत पड़ने पर जाएगी।