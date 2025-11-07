16 छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में फंसे चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका वापस, अब चार्जशीट का करेंगे इंतजार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश के समक्ष वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती ने शुक्रवार को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। आरोपित ने कहा कि वह अब दिल्ली पुलिस की अंतिम रिपोर्ट यानी आरोपपत्र का इंतजार करेंगे।

आरोपित पर 16 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। आरोपित की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि आरोपपत्र आने के बाद ही आरोपों की प्रकृति को ठीक से परखा जा सकेगा, इसलिए जमानत याचिका फिलहाल वापस ली जा रही है।