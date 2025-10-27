चैतन्यानंद केस में 16 में से नौ छात्राओं के ही बयान दर्ज कर पाई पुलिस, मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि अब तक 16 में से नौ पीड़िताओं के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि सभी पीड़िताओं और आरोपी के मोबाइल फोन फाॅरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश के समक्ष पेश जांच अधिकारी (आईओ) ने बताया कि शेष पीड़िताएं फिलहाल संस्थान में चल रही त्योहारी छुट्टियों के कारण शहर से बाहर हैं और चार नवंबर तक वापस लौटेंगी। इसके बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को केस की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख सात नवंबर तय की है। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी चैतन्यानंद का संस्थान पर पूरा नियंत्रण था और वह सभी अहम फैसले खुद लिया करता था।