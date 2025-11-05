छात्रों और पैरेंट्स की सुविधा के लिए CBSE का बड़ा फैसला, डिजटलीकरण में बाधा बन रही प्रक्रिया की खत्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देशभर के सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) पर काउंटर सिग्नेचर के लिए अब मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई अनुरोध न भेजें।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि एक ही बोर्ड से संबद्ध विद्यालय से दूसरे संबद्ध विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की टीसी पर काउंटर सिग्नेचर की प्रक्रिया पहले ही समाप्त की जा चुकी है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि इसके बावजूद मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को अब भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।