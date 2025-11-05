छात्रों और पैरेंट्स की सुविधा के लिए CBSE का बड़ा फैसला, डिजटलीकरण में बाधा बन रही प्रक्रिया की खत्म
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) पर काउंटर सिग्नेचर के लिए मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन न भेजें। बोर्ड ने पहले ही यह प्रक्रिया समाप्त कर दी है, फिर भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को असुविधा हो रही है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी टीसी पर काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देशभर के सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) पर काउंटर सिग्नेचर के लिए अब मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई अनुरोध न भेजें।
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि एक ही बोर्ड से संबद्ध विद्यालय से दूसरे संबद्ध विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की टीसी पर काउंटर सिग्नेचर की प्रक्रिया पहले ही समाप्त की जा चुकी है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि इसके बावजूद मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को अब भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।
विद्यालयों द्वारा दिशा-निर्देशों का पालन न करने से अभिभावकों और विद्यार्थियों को असुविधा होती है और डिजिटलीकरण के इस दौर में यह प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।