दिल्ली MCD उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार, सामने आई देरी की ये बड़ी वजह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को ही शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक भाजपा अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर सकी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। इस कारण प्रत्याशियों के चयन में विलंब हो रहा है।

बताया जा रहा है कि 7 या 8 नवंबर तक प्रत्याशियों के नाम घोषित होने की उम्मीद है। नामांकन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। 30 नवंबर को मतदान है। दिल्ली सरकार के मंत्री अलग-अलग वार्ड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। कई विधायकों को चुनाव संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से कई मंत्री व विधायक बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे नेता अगले एक-दो दिनों में वापस लौट आएंगे। उसके बाद निगम उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन और प्रचार में तेजी आएगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के लिए यह पहली चुनावी परीक्षा है। उपचुनाव वाले 12 में से नौ वार्डों में भाजपा का कब्जा था। इनमें शालीमार बाग भी शामिल है जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद थीं। कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद द्वारका बी वार्ड रिक्त हुआ है। अन्य वार्ड भी पार्षदों के विधायक चुने जाने रिक्त हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के चयन में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।