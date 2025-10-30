Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CBSE Board Exam 2026: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की 17 फरवरी से आरंभ, सुबह 10:30 बजे से होंगे पेपर

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:27 PM (IST)

    सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक चलेंगी, जिसमें अब छात्रों को परीक्षा में सुधार का अवसर मिलेगा क्योंकि यह साल में दो बार आयोजित की जाएगी। 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बृहस्पतिवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है।

    बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू 10 मार्च 2026 और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर नौ अप्रैल 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक आयोजित की जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. संयम भारद्वाज ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों को मुख्य और वैकल्पिक विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त तैयारी का समय मिल सके।

    वहीं, बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत अब विद्यार्थियों को अधिक अवसर देने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषणा की है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।

    विद्यार्थी चाहें तो फरवरी सत्र की परीक्षा के बाद मई में दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकते हैं। सर्वोत्तम स्कोर को अंतिम माना जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा और परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की सख्त मनाही है।

    सीबीएसई के अनुसार, 204 विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में भारत और 26 अन्य देशों के लगभग 45 लाख छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। लिखित परीक्षाओं के साथ-साथ, समय पर परिणाम घोषित करने के लिए प्रैक्टिकल, मूल्यांकन और रिजल्ट का काम भी किया जाएगा।

    बोर्ड ने बताया कि पहली बार डेटशीट परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले जारी की गई है। इसके अलावा, सीबीएसई ने जेईई मेन 2026 के उम्मीदवारों से जेईई आवेदन पत्र में अपनी 11वीं कक्षा की जानकारी देने को कहा है ताकि तारीखों में टकराव न हो।

    ये है 10वीं का शेड्यूल

    सब्जेक्ट एग्जाम डेट
    गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक)  17 फरवरी
    गृह विज्ञान 18 फरवरी
    अंग्रेजी 21 फरवरी
    विज्ञान 25 फरवरी
    कंप्यूटर 27 फरवरी
    संस्कृत 28 फरवरी
    हिंदी 02 मार्च
    पेंटिंग 06 मार्च
    सामाजिक विज्ञान 07 मार्च
    फ्रेंच 10 मार्च

     12वीं का शेड्यूल

    सबजेक्ट एग्जाम डेट
    बायोटेक्नोलॉजी 17 फरवरी
    शारीरिक शिक्षा 18 फरवरी
    भौतिकी 20 फरवरी
    अकाउंटेंसी 24 फरवरी
    ज्योग्राफी 26 फरवरी
    केमिस्ट्री 28 फरवरी
    उर्दू एवं संस्कृत 02 मार्च
    लीगल स्टडीज 03 मार्च
    मनोविज्ञान 05 मार्च
    गणित 09 मार्च
    अंग्रेजी 12 मार्च
    गृह विज्ञान 14 मार्च
    हिंदी 16 मार्च
    अर्थशास्त्र 18 मार्च
    राजनीति विज्ञान 23 मार्च
    कंप्यूटर 25 मार्च
    जीव विज्ञान 27 मार्च
    बिजनेस स्टडीज 28 मार्च
    इतिहास 30 मार्च
    समाज शास्त्र 04 अप्रैल
    डेटा साइंस 09 अप्रैल

    यह भी पढ़ें- 1 नवंबर से दिल्ली में साइबर ठगी पर तुरंत ‘e-FIR’, 1 लाख रुपये से अधिक के मामलों में तुरंत होगी कार्रवाई