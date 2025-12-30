CBSE Board Exam 2026: 10वीं और 12वीं कक्षा की 3 मार्च होने वाली परीक्षा की तारीख बदली; अब इस दिन होगा पेपर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की तीन मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए नई तारीखों का एलान किया है। प्रशासनिक कारणों से इन्हें पुनर्निर्धारित किया गया है।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि 10वीं की परीक्षा अब 11 मार्च 2026 को होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इन परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी विषयों की परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों से अनुरोध किया है कि वे इस जानकारी को छात्रों और उनके अभिभावकों तक तुरंत पहुंचाएं।