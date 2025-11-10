'एक पल तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, फिर खून से लथपथ घायल दिखे', ई-रिक्शा से पहुंचाया अस्पताल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऐतिहासिक लाल किला के बाहर हुए कार धमाके से इलाके में चीख-पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद आस-पास मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। घटना के तुरंत बाद सड़क पर धुआं फैल गया और कई वाहनों में आग लग गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चश्मदीदों के अनुसार, धमाके के बाद कुछ देर तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है? मौके पर कुछ लोग घायल अवस्था में सड़क पर पड़े दिखाई दिए, जिन्हें राहगीरों ने तत्काल मदद पहुंचाने की कोशिश की और एंबुलेंस के पहुंचने से पहले ही घायलों को ई-रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

विस्फोट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ दमकल विभाग सक्रिय हो उठा। देखते ही देखते दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के जवानों ने जलते वाहनों पर पानी की धारों से काबू पाने की कोशिश की।

वहीं, पुलिस ने गाड़ियों की आवाजाही रोककर पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सुरक्षा घेरा बनाते हुए भीड़ को पीछे हटाया। घटना की भयावहता को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य में काफी कठिनाइयां आईं। आसपास खड़ी कई गाड़ियों में बुरी तरह से आग लगी हुई थी, जिससे आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं।

कुछ ही मिनटों में एंबुलेंस की लगी कतारें कई गंभीर रूप से घायल लोगों को मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से ई-रिक्शा व अन्य निजी वाहनों के जरिए एलएन अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ ही मिनटों में सड़कों पर एंबुलेंस की कतार लग गई। एलएन अस्पताल से पांच से सात मिनट के अंदर बीस से अधिक एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंचीं।

सड़कों पर केवल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की सायरन बजाती गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। कई घायल व्यक्तियों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया। घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है।