    नवंबर-दिसंबर में हो रहीं खेल प्रतियोगिताएं की जाएं स्थगित, SC की टिप्पणी के बाद CAQM ने राज्य को लिखा पत्र

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर नवंबर और दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का अनुरोध किया है। यह निर्णय वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि स्थगन से छात्रों को कोई नुकसान न हो।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों/दिल्ली सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनसीआर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/डीपीसीसी के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श बैठक की।

    इसमें वायु गुणवत्ता के वर्तमान रुझानों पर चर्चा की और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपायों पर विचार-विमर्श किया। विशेषकर नवंबर और दिसंबर के सर्दियों के महीनों के दौरान। इस बैठक के बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर यथोचित कदम उठाने को कहा है।

    साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए को कहा है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में निर्धारित शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को उस क्षेत्र में प्रचलित वायु गुणवत्ता के रुझान को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया जा सकता है, जहां ऐसे आयोजन होने हैं।आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ऐसे स्थगन से प्रभावित छात्रों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए।

    एनसीआर राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार ऐसे आयोजनों को पुनर्निर्धारित करने या छात्रों को उनके स्वास्थ्य या शैक्षणिक प्रगति से समझौता किए बिना बाद में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के तरीके तलाशें।

