नवंबर-दिसंबर में हो रहीं खेल प्रतियोगिताएं की जाएं स्थगित, SC की टिप्पणी के बाद CAQM ने राज्य को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों/दिल्ली सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनसीआर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/डीपीसीसी के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें वायु गुणवत्ता के वर्तमान रुझानों पर चर्चा की और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपायों पर विचार-विमर्श किया। विशेषकर नवंबर और दिसंबर के सर्दियों के महीनों के दौरान। इस बैठक के बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर यथोचित कदम उठाने को कहा है।