कटड़ा जाने वाली कई नियमित ट्रेनें अगस्त से चल रहीं निरस्त, स्पेशल ट्रेनों से रेलवे चला रहा काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्री पिछले दो माह से अधिक समय से परेशान हैं। श्री शक्ति एक्सप्रेस, दो में से एक वंदे भारत, शालीमार एक्सप्रेस, दूरंतो एक्सप्रेस सहित जम्मू व कटड़ा जाने वाली कई ट्रेनें अगस्त से निरस्त हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कारण अन्य ट्रेनों में भीड़ अधिक है। यात्रियों की परेशानी दूर करने के नाम पर बीच-बीच में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली से श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा के लिए दो विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है।

अगस्त में हुई भारी वर्षा और बाढ़ आने के कारण जम्मू कश्मीर में रेल लाइन को नुकसान पहुंचा था। माधोपुर से कठुआ के बीच रेलवे लाइन को अधिक नुकसान पहुंचा था। इस कारण अगस्त व सितंबर में कई दिनों तक जम्मू कश्मीर जाने वाली सभी ट्रेनें निरस्त रही थीं।

बाद में कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, कोटा-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस भी इस माह चलने लगी है। लेकिन, अभी भी कई ट्रेनों के चलने का इंतजार है। जम्मू यार्ड में चल रहे काम के कारण भी कई ट्रेनें निरस्त की गई हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एक दिसंबर से श्री शक्ति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा।