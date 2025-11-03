Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटड़ा जाने वाली कई नियमित ट्रेनें अगस्त से चल रहीं निरस्त, स्पेशल ट्रेनों से रेलवे चला रहा काम

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर जाने वाले यात्री अगस्त से ट्रेनों के निरस्त होने से परेशान हैं। श्री शक्ति एक्सप्रेस और वंदे भारत सहित कई ट्रेनें रद्द हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से कटड़ा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अगस्त में बाढ़ के कारण रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। कुछ ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन कई अभी भी प्रतीक्षारत हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अगस्त से निरस्त ट्रेनों के वापस पटरी पर उतरने का है इंतजार।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्री पिछले दो माह से अधिक समय से परेशान हैं। श्री शक्ति एक्सप्रेस, दो में से एक वंदे भारत, शालीमार एक्सप्रेस, दूरंतो एक्सप्रेस सहित जम्मू व कटड़ा जाने वाली कई ट्रेनें अगस्त से निरस्त हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कारण अन्य ट्रेनों में भीड़ अधिक है। यात्रियों की परेशानी दूर करने के नाम पर बीच-बीच में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली से श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा के लिए दो विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है।

    अगस्त में हुई भारी वर्षा और बाढ़ आने के कारण जम्मू कश्मीर में रेल लाइन को नुकसान पहुंचा था। माधोपुर से कठुआ के बीच रेलवे लाइन को अधिक नुकसान पहुंचा था। इस कारण अगस्त व सितंबर में कई दिनों तक जम्मू कश्मीर जाने वाली सभी ट्रेनें निरस्त रही थीं।

    बाद में कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, कोटा-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस भी इस माह चलने लगी है। लेकिन, अभी भी कई ट्रेनों के चलने का इंतजार है। जम्मू यार्ड में चल रहे काम के कारण भी कई ट्रेनें निरस्त की गई हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एक दिसंबर से श्री शक्ति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा।

    दिल्ली से चलने वाली विशेष ट्रेन

    पुरानी दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के लिए सोमवार शाम को एक विशेष ट्रेन चलाई गई। 04481 नंबर की दूसरी विशेष ट्रेन पुरानी दिल्ली से मंगलवार शाम 4.55 बजे रवाना होगी। इसका ठहराव भोड़वाल माजरी, पानीपत, अंबाला छावनी, साहनेवाल, लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर छावनी, पठानकोट छावनी, कठुआ, हीरानगर, सांबा और जम्मू तवी स्टेशनों पर होगा।

    यह भी पढ़ें- सवालों के घेरे में दिल्ली के Air Quality मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा, सेंसर खराब तो कोई हरियाली के बीच बना