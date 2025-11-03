सवालों के घेरे में दिल्ली के Air Quality मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा, कहीं सेंसर खराब तो कोई हरियाली के बीच बना

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जहरीली हवा में सांस ले रही राजधानी के एक्यूआई डेटा पर तो आए दिन अंगुली उठ ही रही है, वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की हालत भी सवालों के घेरे में है। इनकी पड़ताल करने पर पता चल रहा है कि उनकी रीडिंग के आधार पर हर रोज निकलने वाला औसत एक्यूआई भी समूची दिल्ली के वायु प्रदूषण की प्रामाणिक व पारदर्शी तस्वीर सामने नहीं लाता।



दिल्ली में वायु प्रदूषण का लाइव अपडेट देने के लिए कुल 39 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हैं, लेकिन रोज सभी स्टेशन नहीं चलते। कभी 39, कभी 38, कभी 37, कभी 36, कभी 45 और कभी इससे भी कम स्टेशनों की डेटा को आधार बनाकर दिल्ली का औसत एक्यूआई निकाल दिया जाता है।