Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेशी युवती से मारपीट व लूटपाट करने वाला भगोड़ा कैब ड्राइवर जयपुर से गिरफ्तार, 8 साल पुराना है मामला

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:49 PM (IST)

    जयपुर पुलिस ने आठ साल पुराने मामले में एक विदेशी युवती से मारपीट और लूटपाट करने वाले भगोड़े कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने उसे जयपुर से गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। यह गिरफ्तारी दिखाती है कि पुलिस अपराधों को लेकर कितनी गंभीर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2016 में विदेशी युवती के साथ मारपीट व लूटपाट मामले में भगोड़ा घोषित कैब चालक राहुल भारद्वाज को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने गुरुग्राम से छतरपुर आने के लिए कैब बुक किया था लेकिन चालक उन्हें छतरपुर ले जाने के बजाय करोलबाग की तरफ ले जाने लगा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विरोध जताने पर चालक ने न केवल उनकी पिटाई कर दी थी बल्कि उनके पास मौजूद नकदी लूट ली थी और मोबाइल भी लूटने की कोशिश की थी। चलती कार में झगड़े के दौरान शोर मचाने पर चालक ने पुलिस से बचने के लिए कैब की रफ्तार धीमी कर युवती को नीचे गिरा दिया था और मौके से भाग गया था।

    डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक राहुल भारद्वाज, कापसहेड़ा का रहने वाला है। उसने पहले टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में आईजीआई एयरपोर्ट पर दलाली शुरू कर दी। सन 2020 में आइजीआइ एयरपोर्ट थाना पुलिस ने दलाली करने के एक केस में उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, उसने दिल्ली छोड़ दी और केरल, गोवा व जयपुर में विदेशी नागरिकों के लिए गाइड का काम करने लगा।

    21 अगस्त 2016 की रात विदेशी युवती ने गुरुग्राम से छतरपुर आने के लिए कैब बुक कराई थी। लेकिन चालक कैब लेकर करोल बाग की तरफ आ गया था। युवती ने जब विरोध किया, तब चालक ने पहले तो उनक पिटाई कर दी और कैश भी लूट लिया और मोबाइल लूटने की कोशिश की। शोर मचाने पर चालक ने कैब से उन्हें नीचे फेंक दिया था। वारदात के दौरान कैब में चालक के साथ उसका साथी अमित नाम का शख्स मौजूद था।

    इंदर पुरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर राहुल भारद्वाज और अमित को गिरफ्तार कर लिया था। जमानत पर बाहर आने के बाद राहुल ट्रायल से बच रहा था। 21 नवंबर क्राइम ब्रांच को राहुल भारद्वाज के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद एसीपी राजपाल डबास व इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राहुल भारद्वाज को जयपुर, राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में फ्लैट से 262 करोड़ का 328 किलो ड्रग्स जब्त, इंटरनेशनल कार्टेल का भंडाफोड़ करने पर गृहमंत्री ने सराहा