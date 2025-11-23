विदेशी युवती से मारपीट व लूटपाट करने वाला भगोड़ा कैब ड्राइवर जयपुर से गिरफ्तार, 8 साल पुराना है मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2016 में विदेशी युवती के साथ मारपीट व लूटपाट मामले में भगोड़ा घोषित कैब चालक राहुल भारद्वाज को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने गुरुग्राम से छतरपुर आने के लिए कैब बुक किया था लेकिन चालक उन्हें छतरपुर ले जाने के बजाय करोलबाग की तरफ ले जाने लगा था।

विरोध जताने पर चालक ने न केवल उनकी पिटाई कर दी थी बल्कि उनके पास मौजूद नकदी लूट ली थी और मोबाइल भी लूटने की कोशिश की थी। चलती कार में झगड़े के दौरान शोर मचाने पर चालक ने पुलिस से बचने के लिए कैब की रफ्तार धीमी कर युवती को नीचे गिरा दिया था और मौके से भाग गया था।

डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक राहुल भारद्वाज, कापसहेड़ा का रहने वाला है। उसने पहले टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में आईजीआई एयरपोर्ट पर दलाली शुरू कर दी। सन 2020 में आइजीआइ एयरपोर्ट थाना पुलिस ने दलाली करने के एक केस में उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, उसने दिल्ली छोड़ दी और केरल, गोवा व जयपुर में विदेशी नागरिकों के लिए गाइड का काम करने लगा।

21 अगस्त 2016 की रात विदेशी युवती ने गुरुग्राम से छतरपुर आने के लिए कैब बुक कराई थी। लेकिन चालक कैब लेकर करोल बाग की तरफ आ गया था। युवती ने जब विरोध किया, तब चालक ने पहले तो उनक पिटाई कर दी और कैश भी लूट लिया और मोबाइल लूटने की कोशिश की। शोर मचाने पर चालक ने कैब से उन्हें नीचे फेंक दिया था। वारदात के दौरान कैब में चालक के साथ उसका साथी अमित नाम का शख्स मौजूद था।