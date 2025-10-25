Language
    चिराग दिल्ली में पांच मंजिला इमारत में दरार आने से मचा हड़कंप, आसपास के घरों को कराया गया खाली

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:32 PM (IST)

    शनिवार रात दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली में एक पांच मंजिला इमारत में दरार आने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इमारत और आसपास के घरों को खाली करा लिया। यह इमारत बहलोल लोधी के मकबरे के पास स्थित है, जिसमें लगभग दस परिवार रहते हैं। एमसीडी और डीडीएमए की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं।

    चिराग दिल्ली में पांच मंजिला इमारत में दरार आने से मचा हड़कंप, आसपास के घरों को भी कराया गया खाली। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित चिराग दिल्ली में शनिवार रात एक पांच मंजिला भवन में दरार आ गई। मौके पर अफरा-तफरी की सूचना पर पुलिस पहुंची और भवन में रहने वाले सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला।

    दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि शाम 7:15 बजे चिराग दिल्ली के मकान संख्या 95/2ए में आई दरारों की सूचना मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।

    एहतियात के तौर पर संबंधित घर और आस-पास के घरों से सभी निवासियों को पहले ही बाहर निकाला गया। बहलोल लोधी के मकबरे से सटा यह घर पांच मंजिला है और इसमें लगभग दस परिवार रहते हैं।

    मकान में दरार को लेकर एमसीडी, डीडीएमए और नागरिक सुरक्षा को सूचित कर दिया गया है। संबंधित विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

