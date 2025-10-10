VIDEO: दिल्ली में गिरी एक और इमारत, दो मंजिला मकान के मलबे में दबे कई लोग; NDRF रेस्क्यू में जुटी
पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में एक दो मंजिला इमारत ढह गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। दमकल और एनडीआरएफ की टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और एक बच्ची व महिला को मलबे से निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और अन्य लोगों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। उत्तम नगर के होली चौक आजाद डेयरी के पास शुक्रवार दोपहर एक दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दब गए। घटना होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई।
लोगों ने तुरंत राहत बचाव के साथ साथ घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस, एनडीआरएफ और राहत से जुड़ी अन्य एजेंसियों के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर में बचाव दल ने मलबे से एक 12 साल की बच्ची और महिला को बाहर निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया।
दमकल अधिकारी के मुताबिक बच्ची को मामूली चोट लगी है, वहीं महिला बेहोशी की हालत में है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए उसे हटाने का काम जारी है।
दमकल अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3:10 बजे दमकल विभाग को होली चौक उत्तम नगर के पास एक दो मंजिला इमारत गिरने और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।
मकान गिरने की आवाज आने के बाद आस पास के लोग तुरंत भागकर वहां पहुंचे और मलबा हटाने का काम करने लगे। थोड़ी ही देर में गली में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई।
पुलिस ने लोगों को वहां से हटाकर घटनास्थल के पास घेराबंदी कर दी। दमकल कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, एंबुलेंस और सिविक एजेंसी की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम तुरंत मलबा हटाने में जुट गए।
दमकल विभाग के एडीओ संतोष ने बताया कि दमकल विभाग की टीम ने मलबे से 12 साल की बच्ची और एक महिला को बाहर निकाला। बच्ची को मामूली चोट लगी है, वहीं महिला बेहोशी की हालत में है। दोनों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबा में अन्य लोगों की फंसे होने की आशंका को देखते हुए उसे हटाने का काम जारी है।
VIDEO | A two-storey building collapsed on Friday afternoon near Holi Chowk, Uttam Nagar in Delhi. Several people were trapped under the debris. Fire, police, and NDRF teams rushed to the spot and launched rescue operations.— Kushagra Mishra (@m_kushagra) October 10, 2025
So far, a 12-year-old girl and a woman have been… pic.twitter.com/nEWWuHghGl
