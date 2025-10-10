VIDEO: दिल्ली में गिरी एक और इमारत, दो मंजिला मकान के मलबे में दबे कई लोग; NDRF रेस्क्यू में जुटी

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। उत्तम नगर के होली चौक आजाद डेयरी के पास शुक्रवार दोपहर एक दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दब गए। घटना होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत राहत बचाव के साथ साथ घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस, एनडीआरएफ और राहत से जुड़ी अन्य एजेंसियों के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर में बचाव दल ने मलबे से एक 12 साल की बच्ची और महिला को बाहर निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दमकल अधिकारी के मुताबिक बच्ची को मामूली चोट लगी है, वहीं महिला बेहोशी की हालत में है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए उसे हटाने का काम जारी है।

दमकल अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3:10 बजे दमकल विभाग को होली चौक उत्तम नगर के पास एक दो मंजिला इमारत गिरने और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।